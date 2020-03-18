Какими мы становимся в старости? Почему одни из нас и в преклонном возрасте остаются Зиночками и Феденьками, а другие млеют от слов бабушка и дедушка

Увы, достойно стареть не каждому дано. Думаете, все зависит от нашего генофонда и характера, который с годами, к сожалению, портится? А вот и нет: во всем, оказывается, виноваты звезды! Под каким знаком зодиака родился, таким и будешь на склоне лет – леди, старушкой-веселушкой или, извините, старой каргой, приятным джентльменом, любимым дедушкой или опять же, пардон, старым пнем. Мы предлагаем вам посмотреть на себя глазами астролога Искандера Милевски, гороскоп которого опубликован на сайте meduniver.com. Кто-то, конечно, себя не узнает, а кто-то улыбнется: да, бывает, но я борюсь со своими слабостями, потому что люблю друзей и близких.

Овен. «Об этом я подумаю завтра!» – подобно Скарлету из «Унесенных ветров» говорит Овен, вглядываясь в зеркало и заметив появление новой морщины. Овны предпочитают игнорировать наступление старости, они живут настоящим и не думают о завтрашнем дне. По натуре представители этого знака оптимисты и расстраиваться из-за того, что внуки называют их дедушкой или бабушкой, не будут. Несмотря на возраст, они никогда не теряют бодрости духа и продолжают работать даже после выхода на пенсию. Плести африканские косички и носить молодежную одежду в 60 лет, конечно, не станут, но благодаря энергичности и активности выглядят намного моложе своих лет.

Телец. С годами упрямые Тельцы набирают много лишнего веса, что отрицательно сказывается на их здоровье. Чрезмерная любовь к деньгам и еде сохраняется у них до глубокой старости. А живут Тельцы очень долго, ведь этот знак обладает хорошей выносливостью. Не разрешайте своим детям называть их бабушкой или дедушкой, в противном случае они перестанут вам помогать.

Близнецы. Не надейтесь увидеть пожилого Близнеца, укутанного в теплую шаль и сидящего дома у батареи. Старость они как будто не замечают и в почетном возрасте так же активны и полны сил. Многие Близнецы продолжают работать до глубокой старости, их карьерный рост продолжается и после выхода на пенсию. Внуков обожают и рады называться дедушкой или бабушкой.

Рак. Постаревший Рак – это классическая бабушка или дедушка, каким представляем мы себе их в детстве. Забота о внуках, доброта, безотказность, требование уважения к себе и желание быть нужной – вот картины, которые отражают жизнь Рака в старости. Называть представителей этого знака иначе как бабушкой или дедушкой внуки просто не смогут. Впрочем, как внешнее, так и внутреннее состояние Рака в старости не допускает даже мысли обратиться к нему как-то по-другому.

Лев. С годами он становится степенным и снисходительным. К старости успевает обеспечить спокойную жизнь не только себе, но и своим детям. Кроме всеобщего уважения, материального достатка и авторитета Львы в почетном возрасте приобретают лишние килограммы, ведь теперь им не надо трудиться с утра до вечера. Величавого и требующего преклонения к своей персоне Льва называть бабушкой или дедушкой не поворачивается язык, а потому их внуки чаще всего величают по имени и отчеству.

Дева. Если вы слышали о том, что люди к старости становятся ворчливыми, то это как раз и относится к Девам. В почетном возрасте они склонны к излишней критике и контролю жизни близких. Так что жить под одной крышей с родителями, рожденными под эти знаком, довольно непросто. Но даже за 60 они выглядят подтянутыми и молодыми, потому что уделяют внимание своей внешности. Против того, что внуки называют дедушкой или бабушкой, ничего не имеют. Их больше волнует, хорошо ли внуков кормят и чистая ли у них одежда.

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Весы. Не напоминайте им о приближающейся старости: любые напоминания об этом Весы принимают очень болезненно, так как страдают заниженной самооценкой. Представителей этого знака больше всего заботит своя жизнь, в том числе и внешность. Они много времени уделяют уходу за кожей лица, занятиям на тренажерах и посещению салонов красоты. Многие женщины Весы добиваются неплохих результатов и выглядят на 10–20 лет моложе своих лет. Внукам называть вечно молодеющих Весов бабушкой и дедушкой не следует, это может стать причиной их депрессии.

Скорпион. Самовлюбленный Скорпион к старости начинает рассуждать по-философски. Накопившийся с годами опыт и уверенность в своей правоте делает их раздражительными. Старики Скорпионы любят учить, как жить, и назойливо наставлять молодых на путь истинный. Подобное мало кому нравится. Поэтому в старости Скорпионы нередко страдают от одиночества. Запрещать внукам называть себя бабушкой и дедушкой Скорпион не станет, но затаить в себе обиду из-за этого он может.

Стрелец. Природа наградила Стрельцов внешней привлекательностью и обаянием. Но красота, как известно, быстро проходит, если не ухаживать за собой с молодости. Стрельцы стараются не замечать наступление старости и не придают значения появлению морщин на лице. Несмотря на почтенный возраст, они уверены, что так же молоды, сексуальны и красивы. Стрелец будет донимать вас вопросами, на сколько лет он выглядит, не заметны ли морщины и нет ли у него седых волос. Не дай бог вам сказать, что он выглядит на пару лет старше, Стрелец сильно расстроится. Понятное дело, что бабушка или дедушка – совершенно неподходящие слова для обращения к Стрельцу, даже если ему уже 80 лет.

Козерог. В молодости Козерог чрезмерно серьезная и рассудительная личность, а к старости превращается в маленького ребенка, требующего постоянного внимания к своей персоне. Если вы встретите человека почтенного возраста, радующегося или плачущего, как ребенок, то, скорее всего, он рожден под знаком Козерога. Жить отдельно от детей в старости он не может, поэтому встретить одиноко живущих пожилых Козерогов практически невозможно. В молодости они много работают и обеспечивают себе достойную старость. Дети им всегда благодарны, а внуки называют бабушкой и дедушкой.

Водолей. Стареющий Водолей может выглядеть весьма вызывающе. Мини-юбка, высокие каблуки, распущенные волосы, яркий макияж и прилегающие брюки – это вещи, которые может себе позволить женщина Водолей весьма почтенного возраста. Ее не волнует, что подумают о ней другие, ей важно то, какой она себя ощущает. К сожалению, стараясь выглядеть молодо, нельзя перегибать палку. То, что красиво сидит на молодых, на пожилых женщинах может выглядеть комично. Особо нянчиться с внуками Водолей не будет, а потому ему все равно, как они будут его звать.

Рыбы. На склоне лет Рыбы подводят итоги своей жизни и подсчитывают все, что они успели сделать. Их по-прежнему беспокоят жизненные проблемы, они боятся умереть и не успеть доделать начатое дело. Вечное беспокойство, при этом наплевательское отношение к своей внешности и здоровью намного укорачивают их жизнь. Впрочем, Рыбы даже в молодости чувствуют себя старыми. А уж обзаведясь внуками, совсем не против, если их называют бабушкой или дедушкой.

Автор: Александра КАЛИНИНА