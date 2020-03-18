Афганская метла метет по-своему Чтобы спасти производство, воин-интернационалист заложил свою квартиру

Мы привыкли, что малый и средний бизнес всегда страдает – от налогов, контролирующих и проверяющих органов, от пожаров и наводнений, а теперь еще и от коронавируса. И ждет помощи от власти. Благодаря читателям «В» мы познакомились с предпринимателем, который не просит денег: он зарабатывает сам и помогает другим. При этом он – ветеран войны в Афганистане, где получил тяжелое ранение.

Цех деревообработки в районе железнодорожной станции Седанка найти нетрудно благодаря огромному рекламному щиту на высоком заборе. Хотя несколько лет назад на прилегающей территории было настоящее болото. Чтобы превратить топь в сушу, в серую жижу забутили несколько десятков самосвалов камней и грунта.

Хотели центр – получился цех

Изначально в этом одноэтажном здании ветераны-афганцы планировали организовать реабилитационный центр для инвалидов войны в Афганистане с медкабинетами, кинозалом, спортзалом, поминальным рестораном и т.д.

Кирпичное строение располагалось в санаторной зоне, но было абсолютно разрушено, без окон, без дверей. Ремонт требовал больших капиталовложений.

– С деньгами помог Игорь Сергеевич Пушкарев. Он тогда был мэром Владивостока, – говорит председатель Приморской краевой общественной организации инвалидов войны в Афганистане и локальных войн Олег Михайлов. – Этого человека я уважаю. Дай бог ему здоровья! При всех своих статусах и финансовом благополучии он никогда не вел себя как богатый человек. Он сказал так: «Ребята, вы не побирайтесь, не просите денег. Вот здание, включите мозги и заработайте сами».

Но, когда начался ремонт, выяснилось, что по нашему участку пройдет Владивостокская кольцевая автодорога. Поэтому нет смысла вкладывать в реконструкцию здания большие средства. Нам сказали: живите так, чтобы в случае чего могли свернуть свою деятельность за неделю. От идеи организации реабилитационного центра пришлось отказаться, – рассказывает «В» Олег Анатольевич.

Но, поскольку муниципалитет предоставил афганцам здание в аренду на пять лет, грех было этим не воспользоваться. Михайлов, изучив ситуацию на местном рынке малоэтажного домостроения, выяснил: в Приморье не хватает клееного бруса. В наш регион его везут из Ангарска и Иркутска. При монтаже брус нередко ломается, а запасных балок нет. Строители вынуждены ждать, когда привезут новые.

Первым делом Михайлов приобрел станок для изготовления балок большого сечения. Специалистов, которые могли бы подсказать секреты производства клееного бруса, рядом не было. Пришлось Олегу Анатольевичу самостоятельно осваивать технологию.

«Можем работать без долгов и субсидий»

– Я и сейчас учусь. Общаюсь со знающими людьми. Потихоньку, но мы двигаемся вперед. Сначала у нас был один пресс, потом взяли станок для обработки леса, есть свои сушильные камеры, – с гордостью говорит предприниматель Михайлов.

По его словам, ощутимую помощь в налаживании производства оказал нынешний губернатор Приморья. Во время знакомства с представителями общественных организаций инвалидов Олег Кожемяко, на тот момент еще в должности и.о. главы края, спросил, чем может им помочь. Все просили денег, а Михайлов – работу. Мол, помогите с работой, а деньги мы заработаем сами. Кожемяко запомнил просьбу афганца и вскоре приехал к нему в цех, чтобы познакомиться с производством. К тому времени срок аренды здания заканчивался, а у Михайлова не было шансов на ее продление. Благодаря содействию руководителя края город продлил ему аренду еще на десять лет.

По словам Михайлова, у краевой общественной организации инвалидов войны в Афганистане и локальных войн появилась уверенность в завтрашнем дне: они могли работать, зарабатывать на жизнь и на финансирование своих социальных проектов во Владивостоке.

Правда, осталась еще одна серьезная проблема – сырье для производства бруса. Точнее, его отсутствие. Сейчас предприниматель покупает столярный лес по 11 тысяч рублей за куб. На выходе стоимость клееной балки перекрытия получается дороже привозной. Как следствие, на продукцию афганцев нет спроса. Ситуацию могли бы спасти собственные лесозаготовки, что удешевило бы производство на 30-35 процентов. Еще год назад губернатор дал указание начальнику департамента лесного хозяйства помочь предприятию с участком леса под вырубку и чтобы логистика была доступной. Если эта проблема будет закрыта, то в Приморье появится производство клееного бруса замкнутого цикла, к тому же социально ориентированное.

– Мы не просто зарабатываем деньги в свой карман, мы платим налоги в бюджет города, покупаем путевки ребятам-афганцам, оказываем им посильную денежную помощь. Если у нас будет свой лес, планируем взять на баланс дом малютки или какую-нибудь сельскую школу. Получая добро, мы отвечаем добром, – говорит Олег Анатольевич.

Предприятие Михайлова ориентировано на восемь рабочих мест, но сегодня работают только три человека: нет сырья. Лес, который ему привезли на днях по контракту, бракованный – на четыре метра пять сучков. Для изготовления бруса не годится. А платил за него Михайлов как за первый сорт, по 11 тысяч за кубометр.

Олег Анатольевич признается: из-за отсутствия реализации у предприятия появились финансовые дыры. Чтобы погасить кредиты, взятые в банке на ремонт, на развитие производства, два месяца назад он заложил свою двухкомнатную квартиру. Разумеется, по согласию с женой. Олеся Сергеевна – бухгалтер на предприятии супруга.

– К сожалению, в Приморье и в России малый и средний бизнес в основном построен по схеме «купи-перепродай». Производство бруса – это не быстрые деньги. Но, когда оно выйдет на 100-процентную рентабельность, я уверен, мы сможем работать без долгов и кредитов. Спрос на брус есть. Его охотно покупают наши строители, и даже японцы берут для строительства домов в Приморье, им это выгодно, – говорит предприниматель Михайлов.

А мечта осталась…

Олег Михайлов пять лет возглавляет Приморскую организацию инвалидов войны в Афганистане и локальных войн, в которой 88 человек. Он и раньше занимался бизнесом, но не участвовал в общественной жизни. По словам предпринимателя, наверное, до этого надо дорасти умом и возрастом. Олегу Анатольевичу на днях исполнился 51 год. У него три сына, и ему не все равно, что и как с ними будет. И с кого они будут брать пример.

– Я полтора года воевал в Афганистане, с 1987-го по 1989 год. Вернулся с войны с контузией и сложным переломом таза. Все думают, что я полковник в отставке, а я – рядовой, награжден боевой медалью «За отвагу», – говорит Олег Анатольевич.

По словам Михайлова, он прекрасно понимает, какой статус у возглавляемой им организации. И какие выгоды и льготы он может принести бизнесу прежде всего по налогообложению. Когда афганцы восстановили буквально из руин арендованное здание и наладили производство бруса, к нему приходили люди с толстыми кошельками и предлагали сотрудничество. Михайлов от помощи отказывался, хотя деньги на развитие были нужны. Он не хочет ни с кем связываться материально.

– У нас есть своя афганская метла, и она по-афгански метет. Да, в нашей организации нет богатых. Но, если сюда зайдут другие люди, все будет по-другому. Прежде всего будет другая идеология движения. Исчезнет дух афганского братства, – уверен Олег Анатольевич. – Для нашей организации очень важно участие в общественной жизни края. Мы хотим, и мы можем быть востребованы.

Кстати, Михайлов так и не отказался от идеи организации реабилитационного центра. Еще недавно инвалиды-афганцы и инвалиды локальных войн проходили реабилитацию в подмосковном санатории «Русь». Сейчас там большие проблемы, да и перелеты накладны.

– Я подумал, почему бы не организовать реабилитационный центр где-нибудь на море в Приморье для ветеранов боевых действий всего Дальнего Востока. Это были бы деревянные дома со всеми удобствами. Мы бы их сами построили. О выделении в аренду земли нашей организации для строительства такого центра я уже разговаривал с председателем Думы Владивостока Андреем Бриком. Он пообещал помочь, – надеется рядовой войны в Афганистане Олег Михайлов.

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Автор: Сергей КОЖИН