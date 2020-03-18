Белая птица, прерванный полет Как судьба влюбленного в Японию русского ученого дает нам урок взаимопонимания

Нынешний год объявлен годом межрегиональных и побратимских обменов между Японией и Россией. Две страны, разделенные морем, стремятся наладить все более тесные культурные и соседские связи, используя в первую очередь всем понятный язык – язык искусства.

На днях в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра артисты из Японии и Владивостока показали совместный проект – спектакль «Острова любви. Жизненный путь востоковеда Николая Невского» (12+). Это было удивительное зрелище, невероятным образом сочетающее в себе музыку Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, народные песни японского острова Мияко и драматическую историю, основанную на подлинных исторических фактах.

Если чужеземец помыслами чист…

Привезли во Владивосток этот необыкновенный спектакль продюсер Итиро Фудзимори и автор, она же режиссер-постановщик Риэко Какихана.

– Я долго вынашивал мечту поставить спектакль о великом востоковеде Николае Невском, – подчеркивает Фудзимори-сан. – Меня поразило то, как глубоко он смог узнать быт и нравы жителей острова Мияко, как хорошо узнал их язык, а ведь он побывал на острове всего три раза! На Мияко, кстати, и сегодня чтят память Николая Невского. Когда мне рассказали об идее объединить русскую классическую музыку и старинные песни острова Мияко (Николай Невский изучал их и некоторые очень любил, например, песню о белой птице – единственном белом птенце в стае черных сородичей), я сразу ее поддержал.

Премьера спектакля состоялась два года назад на Хоккайдо, во Владивостоке «Острова любви» будут показаны впервые в России, но мы мечтаем показать спектакль в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле – в городах, тесно связанных с биографией Николая Невского.

В своем сценарии Риэко Какихана опиралась только на факты биографии русского ученого, на историю его любви к Японии, к острову Мияко, к жене.

– Я была вдохновлена жизнью этого человека так же, как песнями острова Мияко, – рассказывает она. – Это не просто бытовые, а глубоко духовные песнопения, их можно назвать даже религиозными. В них говорится о смысле жизни, о счастье, о поиске самого себя… Создавая сценарий, я хотела показать, как человек совершенно иной культуры и воспитания, если он всей душой открыт новым знаниям, если он чист помыслами, может стать своим, почти родным для людей другой веры, другой культуры, другого мира.

У Николая Невского была привычка задавать множество вопросов и внимательно выслушивать ответы. Он вникал во все повседневные мелочи, старался узнать то, чем занимается, досконально. Говорят, он без труда общался и с жителями Хоккайдо, и с уроженцами Мияко, и, если закрыть глаза, можно было подумать, что ты говоришь с другом детства, который вырос вместе с тобой. А ведь подчас коренные жители Хоккайдо и Мияко не могут понять друг друга, настолько это разные диалекты. Ну разве такой человек может не вдохновлять?

Такова воля богов

Жизнь Николая Невского была примером для истинных ученых. После смерти его труды, в том числе монография «Дневник записи диалектов острова Мияко», были признаны в России и Японии. Он сумел победить смерть в каком-то смысле, вернувшись из небытия оправданным, признанным…

Но самому герою Риэко Какихана при этом не дала в постановке ни одного слова! Так что актеру Приморского театра молодежи Юрию Шадрину, которого пригласили на эту роль, пришлось показывать своего героя пусть не пантомимой, но все же с помощью мимики, пластики.

– Это непростая для меня работа, – признается Юрий. – Но, когда я стал читать сценарий, когда глубже узнал Николая Невского, был восхищен масштабом его личности и мне захотелось как можно точнее, человечнее, что ли, показать его зрителям. Так, чтобы все поняли, какой это был умница, чистый и преданный своему делу человек…

В «Островах любви» заняты два музыканта – русский альтист и виолончелист Олег Сендецкий (концертмейстер группы виолончелей Мариинского театра), пианистка Ко Микико, два актера – Юрий Шадрин и Анна Танака, а также великолепная Енасиро Мива – известная на весь мир исполнительница народных песен острова Мияко. Тонкое сочетание звуков рояля, виолончели, народных японских инструментов, на которых играют Енасиро Мива и ее коллектив, с голосом Анна Танако создает на сцене почти волшебство. Ведь все, что по сюжету происходит с Николаем Невским, рассказывает именно Анна. Кстати, это японское имя.

– Так назвали меня родители, даже не подозревая, что похожее имя есть в русском языке, – улыбается Анна. – Мое имя на японском состоит из двух иероглифов, один из которых означает «дикий абрикос», а второй – первая часть слова «Нара», так называется самая первая столица Японии. А когда мой отец узнал, что Анна – популярное в России имя и что я буду играть в спектакле о русском востоковеде, он сказал, что, наверное, назвать меня почти русским именем было волей богов…

По словам создателей спектакля, они очень надеются на то, что история Николая Невского, рассказанная в «Островах любви», сможет еще больше сблизить Японию и Россию, Японию и Владивосток. Ведь наш город по сути своей полиглот, это морские ворота великой страны в АТР, а значит, пример Николая Невского сможет вдохновить многих.

Как подчеркнул заместитель генерального консула Японии во Владивостоке Тоесима Соитиро, жизнь Николая Невского, перешагнувшего границы наших стран, занимавшегося активной научной деятельностью в разных регионах Японии, идеально соответствует целям года межрегиональных и побратимских обменов. Возможно, жителям Владивостока захочется побывать и на Хоккайдо, и на Мияко, чтобы понять, за что так любил эти острова наш выдающийся соотечественник.

Справка

Николай Александрович Невский, знаменитый русский этнограф-востоковед и лингвист, родился в 1892 году в Ярославле. В 1915-м, по окончании факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, как один из самых перспективных молодых ученых, был отправлен на стажировку в Японию, на Хоккайдо. Изучал язык и культуру айнов, постигал японский фольклор у известных ученых Страны восходящего солнца.

В планы Невского по возвращении на родину вмешалась революция в России. Он остался в Японии, работал учителем русского языка. В это же время увлекся изучением диалекта острова Мияко (юг Японии, рядом с Окинавой), трижды посетил его и смог изучить местный диалект так, что говорил на нем как уроженец Мияко. В Японии он женился на дочери рыбака Исо Еродзуя, у них родилась дочь Елена.

В 1929 году Николай Невский решил ехать на родину, полагая, что вскоре вернется в Японию и продолжит работу уже как представитель советской науки. Однако за границу его больше не выпустили. Только через три года ему удалось добиться разрешения на приезд семьи в СССР. Он работал в университете, стал профессором. В 1937-м вместе с женой они были арестованы и расстреляны за шпионаж в пользу Японии.

Николай и Исо Невские реабилитированы в 1957 году, а в 1962-м ученому посмертно была присуждена Ленинская премия.

Дочь Елена Невская стала врачом, две ее дочери изучали японский язык, в том числе в Японии. Елене Николаевне довелось побывать на родине матери и на острове Мияко.

Фото:

с сайта «Ярославская википедия» / yarwiki.ru, Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ