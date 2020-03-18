Корни, от которых нам не отвязаться А знаете ли вы, дорогой читатель, о том, что в Европе огромным интересом пользуются картины дальневосточных художников? Наших с вами земляков. Европейские знатоки дают им такие высокие оценки, что прямо неловко становится от мысли, что мы-то здесь, где эти полотна создавались, их почему-то еще и не видели. Впрочем, все можно исправить.

Вот, пожалуйста: буквально месяц назад в Париже на Art Capital 2020 (это крупнейшая международная художественная выставка) серебряную медаль получила картина «Привязанность к корням» владивостокского художника Сергея Меренкова. И она же дала название его персональной выставке (16+), которой приветствовал нынешнюю весну муниципальный музей современного искусства «Артэтаж».

– Работы Сергея Меренкова месяцами не выезжают за пределы европейских стран – Германии, Франции, Голландии, – говорит искусствовед Евгения Зотова. – Участвуя в парижских художественных салонах, он второй год собирает там урожай наград: приз зрительских симпатий в 2018-м, бронза в 2019-м, в 2020-м уже серебро…

На мой взгляд, смысл названия «Привязанность к корням» раскрывается именно во Владивостоке, родном городе художника, в котором он творит. Первое впечатление от работ Сергея Меренкова: тебе знакомы эти образы, эти сюжеты. Первое ощущение: они живые, теплые, ты уже знаешь их, видел не то в мультиках, не то в детских книжках. И начинаешь разглядывать все до мелочей – от мизинца на подвернутой ноге до тени от складки на платье, от удивленного взгляда петуха, сидящего в котелке, до растрепавшихся шнурков и протертых на коленках штанов.

Его картины – философские эссе, темы для рассуждения, даже для спора, дискуссии, для оценки и переоценки, переосмысления. От забавного и, на первый взгляд, комического – к глубоко осмысленному и переосмысленному в совершенно другом направлении, надо только рассмотреть.

По определению самого художника, его стиль – ироническо-философский примитивный реализм (А хорошо жить – еще лучше! – см. на стр. 3). Мастер сознательно упрощает форму, чтобы душевная составляющая читалась точнее…

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ