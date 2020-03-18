Пусть никому не будет больно В Приморье наконец появится полноценная паллиативная помощь

Развитие паллиативной помощи и вопросы реабилитации тяжелобольных пациентов обсудили в рамках работы Школы паллиативной помощи, прошедшей на минувшей неделе в краевом онкологическом диспансере.

«Ежегодно 500 тысяч человек в России получают диагноз «рак», и 90 % этих больных находятся в депрессии, их одолевают чувство безысходности, одиночества и уверенность в том, что они никому не нужны, – цитируют «Новые известия» руководителя службы психологической помощи онкобольным и их семьям Ольгу Гольдман. – Но в России, помимо прочего, к этому добавляется множество социальных проблем, главной из которых остается невозможность оперативно получить обезболивающее».

Поводом для публикации стала серия самоубийств онкобольных, спровоцированных в том числе непереносимой болью.

Кто нуждается в паллиативной помощи

– Ежегодно в Приморье выявляется более 7 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Из них половина – в запущенных стадиях, когда пациент уже нуждается в паллиативной помощи, – обозначил проблему главный врач Приморского краевого онкологического диспансера Михаил Волков.

– Об этом важно говорить, доносить свежую информацию и до врачей, и до населения, до тех, кому эта помощь необходима. Важно не только информировать, но и учить, как обезболивать, как и чем кормить таких пациентов, – подчеркнул главный внештатный специалист по паллиативной помощи краевого Минздрава Андрей Денеж.

Среди нуждающихся в паллиативной помощи – онкологические больные (до 30 %), пациенты с неврологической патологией и перенесшие сосудистые катастрофы, страдающие выраженной деменцией, ВИЧ-инфицированные, больные, нуждающиеся в постоянном обезболивании.

Как правило, такие пациенты не выходят из дома, они прикованы к поддерживающей аппаратуре. И признание больного паллиативным требуется для того, чтобы передать ему на дом оборудование: дыхательный аппарат, кислородный концентратор, специальную кровать, противопролежневый матрас и т.д.

Сейчас в Приморском онкодиспансере работает кабинет паллиативной помощи, через который в течение дня проходит от 20 до 40 пациентов. Как пояснил Андрей Денеж, 10 % находящихся в диспансере на лечении нуждаются именно в этом виде медпомощи.

Бомжей отлучат от сестринского ухода

Осенью 2019 года губернатором края была подписана программа «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» на ближайшие пять лет. Документ предполагает всесторонний мониторинг и оценку реальной доступности паллиативной помощи, решение проблемы дефицита кадров, расширение службы помощи на дому, упрощение обеспечения нуждающихся наркотическими обезболивающими препаратами.

Одно из направлений программы – увеличение стационарных коек для паллиативных больных. По словам Андрея Денежа, сейчас в крае имеется 38 паллиативных коек. Планируется к 2024 году увеличить их количество до 105. Паллиативные отделения появятся в Уссурийске, Находке, Дальнегорске, Дальнереченске, в Надеждинском районе и, конечно, в краевом центре. Здесь к уже имеющимся 10 койкам во Владивостокской клинической больнице № 4 (ВКБ-4, бывшая Дальзаводская) добавятся еще 15 коек в госпитале ветеранов.

Центром оказания паллиативной помощи детям выбрана краевая детская больница № 2 (на Змеинке). На ее базе создано отделение на 10 коек, в котором предусмотрено совместное пребывание ребенка и его взрослого родственника. Отделение будет принимать детей со всего края.

К отделениям паллиативной помощи применяется ряд требований. Например, доступность: они должны размещаться в зданиях, оборудованных лифтами, либо при их отсутствии – на первых этажах, чтобы пациенты не становились узниками больничных стен. Обязательно также наличие респираторного центра для нуждающихся в дыхательной поддержке.

Для оказания паллиативной помощи будут задействованы и отделения сестринского ухода, которые долгие годы выполняли совсем не медицинскую функцию – служили пристанищем для социальных пациентов, лиц без определенного места жительства. Сейчас эти граждане передаются под патронаж социальных служб: снабжаются документами, переводятся в дома инвалидов и психоневрологические интернаты.

Но, чтобы отделение сестринского ухода имело право оказывать такой вид помощи, ему необходимо получить лицензию. Для этого нужно обучить специалистов, закупить необходимое оборудование. В перечне основных отличий от отделений паллиативной помощи здесь не предполагается круглосуточное наблюдение врача (врач лишь назначает лечение, а выполняет его средний медперсонал) и не будут храниться наркотические препараты.

Родные стены покидать не нужно

Удачный пример, по мнению специалистов, – работа выездной службы при стационарных отделениях паллиативной помощи в зарубежных клиниках. Пациент ложится в стационар лишь для того, чтобы ему скорректировали лечение, после чего выписывается домой, и дальше его наблюдает выездная бригада.

Во Владивостоке бригаду выездной службы планируют создать при ВКБ-4.

Также организуется амбулаторно-патро-нажная служба в детской больнице № 2. До 2025 года выездные службы помощи детям будут созданы в Уссурийске и Дальнегорске. Всего в крае планируется создать 11 выездных паллиативных бригад. Сейчас работает лишь одна, организованная при поликлинике № 6 Владивостока.

– Главный критерий госпитализации – желание самого пациента, – объясняет доктор Денеж. – Примерно две трети паллиативных больных предпочитают все же находиться дома. Хотя, если это тяжелый пациент с распадающейся опухолью, нуждающийся в перевязках, а дома для этого нет условий, он живет в семье с детьми, конечно, за ним лучше ухаживать в стационаре. Но, повторюсь, если он сам изъявит согласие.

Также обязательно пребывание в стационаре при подборе противоопухолевой, противоболевой терапии – в домашних условиях это делать просто опасно. В течение трех-пяти дней пациенту подбирают обезболивающие, составляют схему приема, которую он должен строго соблюдать, потом снабжают препаратами и он отправляется домой. И живет по возможности полноценно: работает, совершает поездки. Боль никаким образом не должна влиять на качество его жизни.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Виктория ГАВРИЛОВА