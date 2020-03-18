«Нас не интересуют твои убытки, мы забираем все» Экс-глава Владивостока прокомментировал решение суда Советского района

Игорь Пушкарев поблагодарил всех неравнодушных людей, которые проявляют внимание к нему и происходящим в его жизни событиям. Бывший глава Владивостока в очередной раз разложил по полочкам суть деяний, которые ему вменяют в вину. Пост на эти темы экс-мэр опубликовал на своих страницах в социальных сетях, сообщает РИА VladNews.

«После новости о том, что Генеральная прокуратура уменьшила исковые требования к компаниям ГК «Востокцемент», я узнал о многочисленных комментариях о торжестве справедливости и прочем. В первую очередь меня трогает ваше неравнодушие ко мне и к происходящему.

Что же касается суммы требований, скажу так: безусловно, уменьшение требований более чем в два раза – момент позитивный. Но ведь и я, и руководители, и сотрудники предприятий, фигурирующие в иске, понимаем, что и эти требования, и сам иск безосновательны и все обвинения – это сплошная фикция, никаких доходов от деятельности с МУПВ «Дороги Владивостока» ни я, ни мой брат Андрей, ни Андрей Лушников не получали.

Я четыре года боролся за правду и справедливость, но не на основании личных представлений об этом («что такое хорошо и что такое плохо»), а на основании закона. Ведь речь идет о поставленных товарах (стройматериалах) и перечисленных за них деньгах. Здесь нет непонятностей, все очевидно: был товар – был платеж. В обвинении же вопросы о том, был ли ущерб, законно ли получены деньги и получены ли они в принципе, не ставились. Все свелось вот к чему: ты был мэром и управлял бизнесом, это незаконно, на этом основании все деньги, которые были перечислены от МУПВ «Дороги Владивостока» компании «Востокцемент», мы забираем в доход государства. И нас не интересуют твои убытки, мы забираем – и все.

Хочу – не хочу: прокурор должен руководствоваться законом, и законных оснований для таких действий нет.

Как я уже говорил ранее, если я и виновен, то лишь в том, что управлял бизнесом, будучи главой Владивостока. За это предусмотрена статья 289, которая не предусматривает 15 лет строгого режима, штрафы по 1,5 миллиарда и так далее.

Это как будто ты перешел дорогу в неположенном месте, а тебя судят за самое страшное преступление.

Владивосток получил материалов на 1,5 миллиарда без оплаты, а МУП прибыль в 560 миллионов за мой счет – никакого ущерба городу нет.

Будем бороться дальше, и, может быть, найдется такая честь и совесть, которая даст возможность свершиться торжеству правды и закона», – написал Игорь Пушкарев.