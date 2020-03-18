Игорь Пушкарев: Интересная у меня судьба. И «Ленина видел», и в тюрьме сидел, и по этапу ходил Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев продолжает отвечать на вопросы, которые дальневосточники задают ему в рамках акции «Обратная связь».

«Напомним, что задать свои вопросы можно на официальном сайте экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева – www.igor-pushkarev.com, а также в комментариях на страницах социальных сетей: Facebook, «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники»

Неравнодушные люди интересуются иском, который был рассмотрен в Советском суде Владивостока, дальнейшими действиями защитников и перспективами по делу.

Владивостокцы традиционно обращаются к теме благоустройства города. Благодарят Игоря Пушкарева за работу на посту главы Владивостока и спрашивают его мнение по вопросам реконструкции городских объектов, установки памятников и об экономических мерах по развитию Дальнего Востока. Кроме того, земляки – приморцы и забайкальцы – присылают экс-главе приморской столицы множество слов искренней поддержки, рассказывают, каким Игорь Пушкарев был в детстве, и даже сравнивают его с Александром Македонским.

Для меня честь, что смог помочь

– Игорь, привет! Знаю, не помнишь меня, но я помню. Поселок Светлый, пгт Вершино-Дарасунский, ты там у бабушки жил. А наша бабушка (нас четыре брата) жила через стенку от твоей. Ты катался в то время на крутом велосипеде, со скоростями. Я это все к чему? К тому, что в то время смотрел на тебя и мечтал быть таким, как ты. Ты был, как сейчас вспоминаю, очень умным, фигура красивая (рельеф), и с нами всегда хорошо общался. Всегда вспоминал тебя как пример для подражания. Так что просто знай, что есть хорошие воспоминания о нашем знакомстве. Всего тебе хорошего.

– Очень обрадовался, прочитав от земляка с малой родины такое письмо! Я совсем недавно, не знаю почему, вспоминая свою бабушку, вспомнил вас – братьев. У вас старший брат и трое братьев-близнецов! Фамилия – Денисенко, а у бабушки – Черкашина. Очень уважаемая семья – ваши бабушка, дедушка, ваши родители. Очень приятно получить весточку из детства. Очень рад, что помните! Всем родным вашим от меня низкий поклон и привет огромный. Буду благодарен, если напишете о себе и семье кратко хотя бы. Это очень интересно, я действительно вашу семью и вас, братьев, вспоминал. Недавно было 9 лет, как не стало моей бабушки Надежды Алексеевны, а деда Владимира Модестовича уже нет с нами 11 лет. Еще раз спасибо за письмо! Буду рад получить ответ.

– Благодарю вас, Игорь Сергеевич, за сочувствие и важнейшее соучастие в деле становления городского музея современного искусства! Мне, конечно, обидно, что нынешние власти города затягивают это дело и, как вижу, далеки от этого понимания. Но мы не сдаемся. Вам желаю здоровья, скорейших решений всех тяжких проблем! Жизнь коротка, искусство вечно! Игорь Сергеевич, ваш портрет у меня в офисе с лета 2016 года. Греет. Александр Городний.

– Александр Иванович, для меня честь, что я смог вам помочь и в городе нашем появился этот музей. Это важнейший для города музей! Уверен, что победим и все, что задумано, получится. И благодаря вам и вашему отношению музей всегда будет существовать. А люди, понимающие значимость такого учреждения для города и края, помогут. С уважением, ваш И. С.

– Игорь Сергеевич, очень жаль, что прекрасный парк – парк Минного городка – в таком упадке. Это легкие района, отличная зона отдыха. Почему городу нет до него дела? Жаль, что вам не удалось закончить ваш проект 2015 года.

– Да, парк Минного городка может стать для города парковой жемчужиной. Когда я был главой Владивостока, мы потратили много лет на то, чтобы вернуть его городу, и вернули. Теперь город может в него инвестировать, возрождать. Но для этого требуются средства. Слышал, что такие планы есть, главное, что парк сохранен и, значит, его можно прекрасно обустроить.

– Я, Тарарако Владимир, организатор Приморского краевого суворовско-нахимовского клуба, которым руководит Гарольд Кузнецов. Ваша помощь и поддержка способствовали становлению и развитию суворовского движения в крае и подготовке новых инициатив в его развитие. Чем можем быть полезны вам в это непростое время?

– Владимир, спасибо за письмо. Вы написали мне, значит, помните и тем самым меня поддерживаете. Гарольду Григорьевичу Кузнецову от меня низкий поклон. Всех руководителей и воспитанников клуба с наступающим 75-летием Великой Победы!

P. S. Как там мой подарок – пневматическая винтовка с оптическим прицелом – служит?

Не прошу снисхождения. Нужна справедливость!

– Игорь, здравствуй! Спасибо, что не унываешь, это очень важно не только для тебя, но и для окружающих. Большинство людей, которые тебя сейчас поддерживают, делают это не ради благодарности, а потому, что хотят справедливости. Желаю твоим близким пережить эту ситуацию с минимальными потерями. Держись. Терпения, здоровья, сил.

– Да, на заседании Советского суда прокурор, генерал, специально прилетевший из Москвы на процесс, сказал, что я не заслуживаю снисхождения. Я в своей речи ответил, что мне не нужно снисхождение. Нужна справедливость! Справедливость – великая сила. Если в обществе она победит, общество процветает, если нет – разрушается. Спасибо за поддержку.

– Добрый день, Игорь Сергеевич! Можно узнать, вы подавали апелляцию в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. – Прим. ред.) на решение российских судов?

Я уже ранее делился своими мыслями о процессе. К сожалению, решение суда (за исключением конкретного срока) заранее было предсказуемо. У следствия, у суда приказ с самого верха, и никто не смеет его ослушаться, если не хочет потерять кресло. Недавняя смена некоторых представителей власти ничего в вашем деле не меняет. Новый генпрокурор Краснов – человек, который санкционировал ваш сверхжесткий арест. Пока опять россияне имеют возможность обращения в ЕСПЧ, может, надо этим воспользоваться? Как минимум до 2024 года российские суды в вашей судьбе ничего не изменят. Всего Вам доброго! С уважением Игуменов Н.М.

– Спасибо за поддержку! Да, мы готовим обращение в ЕСПЧ. После решения Советского суда – подаем.

– Игорь Сергеевич, поделитесь, что сейчас читаете?

– Сейчас в СИЗО-1 книги с воли не разрешают, беру в местной библиотеке. Перечитываю Шекспира, также со мной томики Пушкина и Высоцкого. А из последнего, что прочитал, рекомендую Ниала Фергюсона «Империя. Чем современный мир обязан Британии», «Искусственный интеллект и мозг человека» Владимира Губайловского, «Опытным путем. Эксперименты, изменившие мир» Алексея Капанедзе. Думаю, будет интересно, если нравится научно-популярная литература.

– Какие перспективы по делу?

– Перспективы по делу? Бороться!

– Игорь, как вам там сидится? Планируете в политической жизни участвовать после освобождения?

– Как сидится? Не советую пробовать. Сижу в одиночной камере уже более полутора месяцев. Тоже интересный опыт. В политической жизни участвовать? Я уже отвечал: нет, не планирую. Работать, заниматься собой, семьей, помогать людям по возможности – да. Не более.

Олигархом никогда не был

– Проживаю в Трудовом. Во времена, когда вы были на посту мэра города, у нас в поселке было проведено освещение. Сейчас же его практически нет. Небольшое освещение на подъездах, кое-где на детских садах, немного в центре, и все. То, что раньше проводилось, сейчас в плачевном состоянии. А хотелось бы выйти на улицу и не бояться, а дети из школы и в школу идут по темноте…

– Да, кроме того, что сделать, нужно еще поддерживать. И ведь если в квартире не убирать, то даже в самой уютной квартире с хорошим ремонтом будет бардак. В городе тем более. Надеюсь, что восстановят и в Трудовом и везде по городу будут освещены улицы. Когда я был избран главой, в городе было около 3500 фонарей, когда меня «ушли» – 48000. Не знаю, сколько сейчас.

– Сколько же в вас нереализованного потенциала! Вы не типичный «олигарх» а-ля Березовский, вы не раб денег. Для вас деньги – это инструмент для самого главного – для реализации проекта. Вы меценат и человек с богатым внутренним миром, человек высокого уровня нравственности. Читаю ваши мысли в соцсетях и чувствую, что это не предвыборный пиар или тактика защиты – это вы настоящий. А идея с памятниками очень нужная и своевременная. Читаю сейчас книгу об «одиноком реформаторе» Петре Столыпине. Какого человека потеряла Россия, и сколько грязи на него вылила советская историография. Памятник Столыпину во Владивостоке нужно обязательно установить, ибо много сел появилось на карте Приморья благодаря Петру Аркадьевичу. Игорь Сергеевич, вы не высказали своего мнения о памятнике графу Игнатьеву (сейчас эта тема обсуждается, уже готов эскиз и определено местоположение), хотелось бы его (мнение) услышать (но лично я против, здесь есть небольшой провокационный момент в плане взаимоотношений с Китаем).

– Олигархом никогда себя не считал и не был им. А вот насчет Петра Аркадьевича Столыпина согласен! У меня, в моем кабинете, уже лет 20 висит его портрет, написанный на его родине современным художником. Простой пример. За четыре года столыпинской реформы в Приморье переселилось около 200 тысяч человек. Больше такого не было. В советские лучшие годы темпы были много ниже. Величайший человек!

Игнатьев наряду с Муравьевым-Амурским, безусловно, заслуживает памятника. Памятник Муравьеву-Амурскому у нас появился в 2012 году, спасибо меценатам, скульптору Константину Зиничу, Анатолию Мельнику и всем, кто принимал участие. Мы планировали у памятника Муравьеву-Амурскому сделать барельеф, где было бы изображено подписание Пекинского договора с участием Игнатьева. Но и отдельного памятника он, безусловно, заслуживает. И не нужно тут стесняться. Это наша история, наоборот, мы должны гордиться и знать. Считаю огромным достоянием Владивостока то, что прах Николая Николаевича Муравьева-Амурского хранится здесь, рядом с памятником. Это святыня наша.

– В ДФО ввели ипотеку под 2 % для молодых семей. Поможет ли, по вашему мнению, это удержать молодежь на Дальнем Востоке? Какие, по вашему мнению, еще меры могут удержать население в ДФО и во Владивостоке?

– Два процента – это хорошо и правильно. Но это было бы верно не только для молодых семей, а для всех. Какие меры могли бы удержать население на Дальнем Востоке и развить экономику? Создание реальной экономической зоны с международным арбитражем по всем экономическим вопросам и английское право. И налоги ниже, чем у стран-соседей. И доступ к нефте- и газопроводам, что уже проложены и есть на территории. Но главное – международное право и арбитраж. Пока будут наши суды, никто не придет, бума и процветания не будет. Это если кратко.

Снимал технику с заводов и направлял чистить город

– Здравствуйте, как ваше здоровье?

– Здравствуйте! Спасибо, занимаюсь спортом, слежу за здоровьем.

– Игорь, помню, как самосвалы и погрузчики ВБЩЗ в конце ноября – начале декабря 2011 года убирали снег по всему городу. Почему такое решение тогда принял?

– Такое решение принял, потому что техники не хватало, ситуация с дорогами была тяжелая. Поэтому снимал технику с заводов и направлял чистить город.

– Игорь Сергеевич, не падайте духом, держитесь! Владивосток вас помнит! Все говорят, что не было лучшего мэра, чем вы.

– Спасибо!

– Почему Советский суд принял в производство гражданское дело о взыскании 3,2 миллиарда, если все мыслимые и немыслимые сроки давности уже прошли?

– Он не просто принял, но еще и удовлетворил 6 марта. Потому что закон не работает, судьи боятся принимать решение по закону, так как боятся потерять работу. То есть они не независимы, как должно быть, и принимают решения, как им скажут «органы», от которых они зависят.

– Вы реально очень смелый! Пойдя против системы, вы становитесь в один ряд по величию с Александром Македонским. Удачи!

– Спасибо, конечно, за такое сравнение, но для меня Александр Македонский никогда не был идеалом )) Вот Столыпин – да. А из полководцев и флотоводцев – Суворов и Ушаков (но я никогда не хотел стать военным, только в детстве).

– Все ваше дело – от задержания до этапирования – «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына в действии, только сейчас 2020 год, но ничего не меняется.

– Да, в этом плане интересная у меня судьба. Шучу, что, когда буду дедом, со мной интересно будет поговорить: и «Ленина видел», и в тюрьме сидел, и по этапу ходил.

– Вчера ехал по дороге с «Зари» на «Варяг» и с прискорбием констатировал, что эта дорога вместе с еще одной – с БАМа на Днепровскую, которые строил Пушкарев, единственные в городе без ремонта и без какого-то заметного дефекта стоят много лет. Остальные дороги, которые ремонтируют каждый год, будто одноразовым асфальтом покрывают. Вроде в прошлом году много денег закопали, а ездить по-прежнему невозможно.

– Еще могу привести в пример несколько дорог небольших: на «Маяк», объездная от автовокзала до Дома молодежи, к школе милиции с проспекта «Красного знамени». И большие: Снеговая – Горностай, расширение улицы Маковского и т.д. Достаточно, но мало. Дело в том, что нужно хорошее основание, не только качественный верхний слой дороги. И при мне впервые стали применять качественный верхний слой ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон). До 2011 года он просто даже не производился в городе. ЩМА лучше практически по всем параметрам, и дороги лучше сохраняются. Но одного хорошего верхнего слоя порой недостаточно. А на большее нужны большие деньги, чего не хватало. Но тем не менее качество дорог при мне увеличилось значительно, в том числе за мой личный счет.

– Игорь Сергеевич, вы писали, что в процессе этапирования многое зависит от конвоя. Я правильно понял, что адекватных людей там больше?

– Да, в конвое, да и вообще в системе ФСИН адекватных и достойных людей подавляющее большинство. Это из моего личного опыта.

– Сумма иска пересмотрена: можно ли это считать хорошим знаком?

– Да, 1,4 лучше, чем 3,2, но хуже, чем 0. Очевидно. Вообще, ужасное решение по необоснованности и беззаконию.

– Игорь, свидания с женой и детьми дают здесь?

– Все свидания, которые у меня были за почти четыре года, проходили только через стекло, общение – через телефонную трубку, как в кино показывают. Самое продолжительное – 4 часа (одно), а так не более 2 часов.

Фото с сайта igor-pushkarev.com

Автор: Евгений СИДОРОВ