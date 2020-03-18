Вслед за именами прошлое возвращает лица Эта история продолжается на страницах газеты «Владивосток» уже без малого два года и дает надежду всем остальным, кто ищет хоть какие-то данные о людях, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны: информация находится, имена раскрываются, связи восстанавливаются, лица проявляются из небытия…

В номере за 29 января этого года в материале «Хорошо, что это стало известно…» мы опубликовали письмо читательницы Нины Самойловой, которое отсылало нас к нашей же публикации почти двухгодичной давности. Оказалось, что муж Нины Сергеевны состоит в родстве с Григорием Казиным – погибшим в Сталинградской битве преподавателем из Владивостока.

Напомним, что семь с лишним десятилетий Григорий Георгиевич числился пропавшим без вести. И вот весной 2017 года во время ежегодной «Вахты памяти» участники волгоградского военно-патриотического отряда «Курган» обнаружили останки 11 незахороненных и безымянных воинов неподалеку от бывшего поселка Зеты, где во время Сталинградской битвы шли жестокие бои. В результате кропотливой работы поисковикам удалось выяснить, что среди павших героев был Григорий Георгиевич Казин. В 1942 году он служил в звании лейтенанта помощником начальника штаба 760-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии. Также курганцы выяснили, что лейтенант Казин был женат, а супруга его, Слепышева Л.К., жила во время войны во Владивостоке, и обратились за помощью в поиске родных героя в нашу газету.

«В» опубликовал эту информацию 11 апреля 2018 года в материале «В списках пропавших без вести больше не значится», также мы стали искать родственников Григория Казина через социальные сети. И нашли! На наше сообщение откликнулся хабаровчанин Михаил Казин – правнук Григория Георгиевича, сын его внука Юрия Казина. Материал с подробностями этой истории был опубликован в номере «В» за 18 апреля 2018 года.

А спустя полтора года на эту публикацию откликнулась и Нина Самойлова, муж которой оказался племянником Любови Кузьминичны Слепышевой, жены Григория Казина. Именно Нина Сергеевна рассказала, что до войны он был преподавателем физкультуры в ДВПИ. При этом она сожалела, что фотографий героического родственника скорее всего не сохранилось.

И вот недавно наша читательница вновь вышла на связь: они нашли фотографию, на которой запечатлены Григорий Казин и его семья. Для нас большая честь опубликовать это фото, тем более в год 75-летия Победы, за которую сложил голову наш земляк. Вечная память героям!

Фото предоставлено Ниной САМОЙЛОВОЙ

Автор: Отдел новостей «В»