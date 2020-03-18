Здесь проживает ветеран войны… В поселке Трудовое бережно хранят память о земляках, завоевавших Победу

Большой юбилей, 40 лет со дня создания, отмечает 18 марта Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поселка Трудовое. Председатель совета капитан 2-го ранга в отставке Петр Степанов подробно рассказал «В» обо всех начинаниях и событиях, которые делают ветеранскую организацию незаменимым участником общественной жизни в поселке и Владивостоке в целом.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

– Все дальше уходят в историю грозные годы Великой Отечественной войны, и с каждым годом все меньше становится ветеранов, тех, кто вынес на своих плечах все ее тяготы, – говорит Петр Федосеевич. – Наша задача – сделать все, чтобы никто из них не остался без внимания, чтобы все они получали поддержку и помощь от государства, которую заслужили. И самое главное, чтобы память об огненных военных годах сохранялась и передавалась подрастающему поколению, чтобы никому не удалось извратить историческую правду о подвиге нашего народа, чтобы никто не был забыт и ничто не забыто.

Жители поселка Трудовое воевали на всех фронтах, были участниками «огненных рейсов». Лепеев Г.И., гвардии ефрейтор, участник Курской битвы, дошел до Берлина и освобождал Прагу. Глушаков Т.Е., сержант, освобождал Ригу и Прагу. Большаков К.Ф., гвардии старший сержант, освобождал от японцев территорию КНР, при взятии Муданьзцяна получил тяжелую контузию. Бевз А.Ф., гвардии старший сержант, оборонял Тулу, Брянск, Курск, Белгород, Харьков, освобождал Кривой Рог, Брест, Варшаву, Кенигсберг, штурмовал Берлин, форсировал Днепр. И многие, многие другие… Никто не знает точно, сколько человек было призвано на войну из Трудового и сколько их полегло на полях сражений и пропало без вести.

Сегодня в поселке живут и здравствуют два ветерана Великой Отечественной.

Василий Федорович Слободенюк, 1927 года рождения, старший прапорщик в отставке, был призван осенью 1944-го, участвовал во взятии Кенигсберга и войне с Японией. Петр Гаврилович Павликов, 1927 года рождения, капитан в отставке, ветеран войны с Японией. Они до сих пор по мере сил и здоровья выступают со своими воспоминаниями перед юным поколением в школах.

Спустя много лет после Победы в стране начали создаваться общественные организации участников войны. В марте 1980 года на одном из партийных собраний в Трудовом было решено образовать совет фронтовиков из числа прошедших войну учителей поселковых школ. Первым его председателем избрали майора запаса и учителя истории Ирину Илларионовну Бациеву.

К работе совет приступил 18 марта. Первым делом взяли на учет всех участников войны, особенно инвалидов, изучили их нужды, бытовые условия. Всего было учтено 339 человек. Сразу же активисты-фронтовики приступили к работе по патриотическому воспитанию молодежи, выступали с воспоминаниями о своем боевом опыте в школах, на предприятиях.

Совет ветеранов убедил администрацию поселка в необходимости установить памятник воинам-односельчанам, поддержку оказали местные предприятия. Мемориал был открыт в торжественной обстановке 9 Мая 1998 года. На мраморных плитах высечены имена 129 земляков, не вернувшихся с полей сражений. Большую работу по сбору и уточнению данных о погибших в Великую Отечественную провел зампредседателя совета ветеранов Семен Иванович Южаков. С тех пор памятник стал местом, где жители Трудового отмечают все памятные даты: 9 Мая – День Победы, 22 июня – День скорби и памяти, 2 сентября – День Победы над империалистической Японией и окончания Второй мировой войны.

В 2005-м, к 60-летию Победы, ветеранская организация создала для трех местных школ (№ 70, 71, 79) альбомы «Они защищали Родину». Руководил подбором фотографий и биографических справок майор-фронтовик Федор Нефедович Мирошин, возглавлявший совет ветеранов поселка с 1997-го по 2012 год. Фронтовик Петр Гаврилович Павликов и его супруга Лариса Васильевна, труженик тыла, оформляли, корректировали и готовили эти альбомы.

А к 70-летию Победы совет ветеранов, члены военно-спортивного клуба (ВСК) «Патриоты Родины» и школьники высадили в парке около школы № 79 аллею ветеранов из 36 трехлетних кедров. Здесь же заложили капсулу с посланием к потомкам и постановили: капсулу вскрыть в день 100-летия Великой Победы – в 2045 году.

ЗАБОТА НАША ТАКАЯ

Все начинания фронтовиков-общественников лежат в основе сегодняшней работы поселкового совета ветеранов, которым с января 2013 года руководит капитан 2-го ранга в отставке Петр Степанов. Вся забота о ветеранах войны лежит на заместителе председателя совета Заричной В.И. и Маньшиной Н.В., которые постоянно следят за состоянием их здоровья, всегда в курсе их нужд. А члены совета Асадчих В.В. и Ступина А.И. постоянно поздравляют ветеранов войны, вдов участников войны и тружеников тыла с юбилеями.

Совет ветеранов принимал активное участие в посвященном 70-летию Победы смотре-конкурсе «Эстафету боевых и трудовых будней – в надежные руки», проводившемся среди городских округов, муниципальных районов и ветеранских организаций Приморья, за что был отмечен грамотами и дипломами.

Все ветераны Трудового к Новому году и Дню Победы получают от ветеранской организации именные поздравления и продуктовые наборы (более 20 наименований). Спонсором выступает ВСК «Патриоты Родины», возглавляемый членом совета ветеранов Александром Васильевичем Демченко.

На дверях квартир членов организации установлены именные таблички «Здесь проживает ветеран войны» с указанием имени-отчества и фамилии.

В 2005 году в школе № 71 благодаря инициативе и упорству члена совета ветеранов Раизы Михайловны Кораблиновой был создан музей, бессменным руководителем которого она является по настоящее время. За патриотическое воспитание молодежи музей награждался переходящим Красным знаменем, которое вручал легендарный председатель Владивостокского городского совета ветеранов Яков Григорьевич Кан. Музею на вечное хранение передана капсула со священной землей из мест, где шла битва под Москвой.

В феврале 2013 года в 71-й школе открыли мемориальную доску бывшему ее ученику Герою Советскому Союза, старшему лейтенанту, командиру батальона Юрию Владимировичу Тварковскому, погибшему в 1943-м.

По инициативе учеников школы и под руководством Раизы Кораблиновой в мае 2013-го впервые прошел Бессмертный полк. В тот год его составили всего восемь портретов участников войны, а 2016-м их было уже более 40.

В августе 2013 года совет ветеранов принял участие в торжественном митинге на станции Угольной, посвященном открытию мемориальной доски Герою Советского Союза Федору Николаевичу Ижидерову, железнодорожнику, работавшему здесь.

С 2016 года ветеранская организация начала работу по патриотическому воспитанию дошколят – в детсадах № 20, 21, 32, 123 и 12. Ведут эту непростую работу Заричная В.И., Заболотская В.Д., Лазо Н.Г., Ахметова Т.А., Маньшина Н.В. Дети всегда рады их приходу, дошколят интересует тема войны, они внимательно слушают рассказчиков и задают много вопросов.

Все члены поселкового совета ветеранов работают активно, инициативно, добросовестно, не считаясь с личным временем. Но особо хочется отметить работу Раизы Михайловны Кораблиновой, Алевтины Михайловны Луцык, Нины Никифоровны Жовбы, Валентины Ивановны Заричной, Александры Васильевны Лисиной. Продолжаем собирать воспоминания ветеранов войны, тружеников тыла, вдов участников войны, «детей войны» о том времени, когда весь советский народ стоял плечом к плечу, защищая Родину от жестокого врага, а потом поднимал страну из руин.

«Петр Павликов 17-летним юношей был призван в 1944 году Ворошиловским райвоенкоматом Владивостока и зачислен в гидрометеорологическую службу Тихоокеанского флота. Обучился радиоделу и был переведен в Главное управление гидрометеослужбы Красной армии и Военно-морского флота.

Вскоре ему довелось участвовать в уникальной операции в составе экспедиции особого назначения, направленной на затерянные в Охотоморье острова Иона и Меньшикова. На маленьком скалистом островке Иона, где тогда хозяйничали японцы, в строгой секретности от вражеской разведки нужно было установить и ввести в действие первую экспериментальную отечественную автоматическую радиометеорологическую станцию (АРМС 1). Она должна была обеспечить командование ТОФ информацией, необходимой для высадки десанта на Курильские острова и освобождения их от японских милитаристов. Помимо решения ряда сложных технических задач в суровых погодных условиях участникам экспедиции приходилось укрываться от японских самолетов-разведчиков, иначе станцию просто разбомбили бы.

В послевоенные годы Петр Гаврилович совершил еще несколько экспедиций на остров Иона для наладки и поддержания работы АРМС 1.»

«Поздравляю Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поселка Трудовое с 40-летием! Желаю нашим активистам, всем ветеранам здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии, бодрости духа, любви и уважения со стороны молодого поколения!

Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней, дорогих и близких вам людей. Ведь люди старшего поколения – это золотой фонд страны, хранители традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу, великого терпения и оптимизма.

Примите слова благодарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему поселку и вклад в его процветание. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам детей и внуков!

Петр Степанов, председатель Совета ветеранов поселка Трудовое, капитан 2-го ранга в отставке»

Фото предоставлено Советом ветеранов п. Трудовое

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН