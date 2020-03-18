Приморцы жалуются на мусор, но платить не хотят Какие проблемы тормозят новую систему утилизации бытовых отходов в крае

«Мусорная» реформа, стартовавшая в Приморье с нового года, явно буксует. Это признает и руководство региона. Обязанность организовывать вывоз бытовых отходов на территории всего края возложена на КГУП «Приморский экологический оператор» (ПЭО), однако предприятие справляется с ней не так успешно, как ожидалось. В итоге уже накопилась масса проблем, исправлять которые, похоже, придется за счет бюджета.

Первые месяцы работы новой «мусорной» системы разбирали на комитете по продовольствию и природопользованию Законодательного собрания Приморья. Доклад по ситуации с организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) представило краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Запутались с учетом жильцов

Как проинформировало ведомство, собираемость платежей за обращение с ТКО (вывоз мусора, проще говоря) в январе составила всего около 46 % как с физических, так и с юридических лиц. В чем причина?

Во-первых, в большом количестве ошибок в выставленных жителям квитанциях за эту услугу. Многие собственники жилья получили платежки с неверными данными, в основном это касалось завышенного количества прописанных в квартирах жильцов. А поскольку новый норматив накопления ТКО рассчитан на человека (ранее начисления проводились с привязкой к квадратным метрам), суммы в квитанциях людям не понравились. И оплачивать их они не стали.

«Возникла проблема с базой для начисления ежемесячных платежей населению, так как единую базу прописанных не ведет ни один орган, – пояснили в министерстве. – Некорректная информация о количестве прописанных привела к выставлению некорректных квитанций и, как следствие, нежеланию платить со стороны граждан. А в разделе индивидуального жилищного строительства (частный сектор. – Прим. ред.) базу прописанных вообще никто не ведет, так что квитанции выставляются на одного человека на домовладение вне зависимости от количества прописанных».

Во-вторых, в связи с отсутствием инфраструктуры (контейнерных площадок и контейнеров) в частном секторе мусор вывозился нерегулярно.

«Требуется время приучить жителей выставлять в конкретное время пакеты за забор, чтобы оператор мог забрать ТКО», – отметили чиновники.

В-третьих, ПЭО в недостаточном объеме провел подготовительную работу по заключению договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Как пояснили в министерстве, договорная кампания начата только с октября 2019 года, а основной объем заявок начал поступать в середине декабря. На сегодня заключено лишь 4 тысячи договоров из необходимых 20 тысяч.

Как заверили чиновники, сейчас расчетно-кассовый центр ведет активную работу по корректировке баз данных по населению, а для юридических лиц разработана возможность подачи заявки через личный кабинет потребителя на сайте КГУП «ПЭО» и получения готового договора в ближайшем МФЦ (после получения уведомления о готовности договора по почте).

Мусор залежался

По информации представителей министерства ЖКХ, для сбора и вывоза мусора КГУП «ПЭО» привлекает 38 операторов по транспортированию отходов. Ежесуточно на маршруты в крае выходит до 260 единиц техники.

Однако мы все помним, что было в январе: первый месяц реформы ознаменовался многочисленными жалобами на то, что мусор долгое время никто не убирал, он копился на придомовых территориях.

Сейчас ПЭО организовал работу по отработке обращений граждан и юридических лиц в случае возникновения проблем с вывозом ТКО. Механизм такой: каждые три часа жалобы, поступающие на горячую линию (тел. 8 800-200-53-66), а также через личный кабинет потребителя на сайте ПЭО, передаются в отдел логистики предприятия в формате excel таблиц. После получения все они распределяются по перевозчикам, и отдел логистики контролирует их исполнение (подрядчики высылают фотоотчеты).

Далее производится автоматический обзвон потребителей, подавших жалобу, и выясняется, устранена ли проблема. В случае если мусор так и не вывезен, эта информация передается в КГУП «ПЭО».

Ежедневно информация об обращениях публикуется на его официальном сайте spzv.ru в разделе «Раскрытие информации» (работа с обращениями).

Благодаря этим мерам количество жалоб в феврале снизилось на 27 %, заверили в министерстве.

Складировать негде

Еще одной проблемой «мусорной» реформы в Приморье является то, что в соответствии с требованиями СанПиН складирование ТКО предусмотрено исключительно на контейнерных площадках или в специализированных местах накопления отходов. Между тем на территории края имеется потребность в создании 3800 контейнерных площадок с необходимым финансированием в 152 млн рублей (исходя из стоимости площадки на 4 контейнера в 40 тысяч рублей) и 10650 контейнеров с финансированием в 85 млн рублей (исходя из стоимости одного 75-кубового контейнера с металлической крышкой в 8 тысяч рублей).

Обязанность по созданию контейнерных площадок на землях муниципалитетов возложена на органы местного самоуправления. Приобретение контейнеров возложено на собственников контейнерных площадок и регионального оператора (КГУП «ПЭО»).

По информации министерства ЖКХ, в целях оперативного решения вопроса губернатором принято решение профинансировать за счет средств краевого бюджета муниципалитеты, чтобы они создали контейнерные площадки в частном секторе. А КГУП «ПЭО» – выделить субсидию на приобретение контейнеров. При этом все контейнеры будут приобретаться исключительно у местных производителей, в том числе в колониях ГУФСИН на территории края.

Слишком длинные плечи

В целях сокращения транспортных плеч и исполнения показателей по обработке ТКО, установленных нацпроектом «Экология» (60 % образуемых в крае отходов должны отправляться на сортировку, 36 % – на утилизацию), КГУП «ПЭО» приобрел четыре мобильных сортировочных комплекса. Они будут установлены в Лучегорске, Лесозаводске, Дальнереченске и пгт Ярославский. Монтажные работы и запуск планируется завершить к концу марта.

А вот в Лазовском, Ольгинском, Чугуевском, Дальнегорском районах и Кавалеровском городском округе транспортные плечи доставки ТКО составляют от 150 до 320 км. Соответственно, необходимо дополнительное строительство мобильных комплексов по обработке и обезвреживанию ТКО.

Также в рамках краевой субсидии КГУП «ПЭО» в 2019 году приобрело восемь мусоровозов, четыре самосвала и один мультилифт. В краевом бюджете этого года предусмотрено 75 млн рублей на приобретение техники и оборудования, кроме того, дополнительно готовится заявка с обоснованием стоимости от администрации Владивостока и КГУП «ПЭО» на приобретение дополнительных мусоровозов.

Трем муниципалитетам (Спасску-Дальнему, Тернейскому и Партизанскому районам) в 2019-м предоставлена субсидия из краевого бюджета на приобретение автомобильных весов для полигонов. Они уже установлены.

Заплатит краевая казна

Однако все еще остаются проблемные вопросы, решение которых скорее всего будет возложено на региональный бюджет.

Например, кассовые разрывы КГУП «ПЭО» составляют более 50 % и создают сложности при расчете с подрядчиками, занимающимися транспортировкой и захоронением отходов. Поскольку региональный оператор только приступил к деятельности, банки отказываются открывать кредитные линии на покрытие этих кассовых разрывов.

Еще одна проблема заключается в том, что отсутствие необходимого количества собственных мусоровозов не позволяет в оперативном порядке решать проблемы с вывозом ТКО в районах, где происходят сбои у операторов по транспортированию. Очевидно, что технику придется докупать ПЭО.

Как видим, с течением времени механизмы новой «мусорной» системы начинают работать как положено, но до полного исключения сбоев и остановок еще очень долгий и весьма затратный путь.

Справка

Напомним, что сейчас жители многоквартирных домов должны платить 65,2 рубля с каждого человека, прописанного в квартире, а для частного сектора тариф составляет 115,9 рубля с человека. В тариф включены вывоз ТКО и крупногабаритного мусора (вроде обломков старой мебели), а также закупка мусорных контейнеров. А вот вывоз строительного мусора сюда не входит. Избавление от отходов, образовавшихся после ремонта квартиры или дома (куски бетона, арматуры, труб, гипсокартона и т.п.), оплачивать нужно отдельно.

Решение этой проблемы предлагается такое. Если в вашей квитанции указаны неверные данные, исправить их вы можете одним из следующих способов:

– обратитесь в МФЦ по месту жительства;

– внесите корректировки в личном кабинете на официальном сайте ПЭО – Lk.spzv.ru;

– отправьте уточненные данные на электронную почту ПЭО: ro@spzv.ru;

– позвоните на горячую линию ПЭО: 8(423)26-44-860.

Фото:

с официального сайта КГУП «ПЭО», пресс-службы правительства ПК

Автор: Евгений СИДОРОВ