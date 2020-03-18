Участвовать в голосовании желают две трети россиян Доля граждан России, готовых прийти 22 апреля на избирательные участки, составляет почти 70 процентов. Из них 64 процента хотят проголосовать за поправки в Основной закон.

Такие данные приводит ВЦИОМ на основании опроса, проведенного на минувшей неделе, информирует «Российская газета».

Доля готовых одобрить изменения в Конституции со времени последнего исследования увеличилась на 22 процента (с 42). Голосовать против поправок намерено 15 процентов респондентов, опрошенных специалистами ВЦИОМ.

21 процент затруднился с ответом.

Участвовать в голосовании хотят 69 процентов опрошенных, из них 45 процентов совершенно точно в этом уверены. В свою очередь, 11 процентов заявили, что на участки приходить не планируют, еще 17 процентов пока не определились, а 3 процента затруднились с ответом.

При этом подавляющее большинство знает о предстоящем общероссийском голосовании. За пять дней, по данным исследования, доля осведомленных респондентов незначительно выросла – с 84 процентов 6 марта до 87 процентов 11 марта.

Каждый второй информированный россиянин (49 процентов) знает точную дату голосования – 22 апреля.

Про второе чтение законопроекта по внесению изменений в Конституцию слышали 50 процентов опрошенных, еще 25 процентов хорошо знают об этом, 12 процентов впервые услышали, 13 процентов на вопрос не отвечали.

О предложении депутата Валентины Терешковой снять ограничение по числу президентских сроков либо закрепить положение о возможности действующего главы государства после вступления в силу поправок в Конституцию избираться на этот пост знают 73 процента россиян, из них 34 процента только что-то слышали об этом. Впервые о такой инициативе узнали 14 процентов опрошенных.

Автор: Отдел новостей «В»