Конституционное большинство Депутаты Приморья одобрили поправки в Основной закон России

Главным вопросом внеочередного мартовского заседания Законодательного собрания Приморского края стал законопроект, вносящий поправки в Конституцию РФ.

Напомним, что поправки предлагают закрепить социальные гарантии на уровне Основного закона страны (в частности, ежегодную индексацию пенсий и приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму), утверждают приоритет российского законодательства над международным, изменяют полномочия Госдумы, Совета Федерации и президента и предлагают много других изменений.

11 марта поправки были приняты в третьем чтении в Государственной думе и теперь согласно 136-й статье Конституции должны пройти утверждение в региональных парламентах. В Приморье депутаты ЗС ПК одобрили законопроект.

– Вносимые президентом РФ поправки в Конституцию, как Владимир Путин сам подчеркнул с трибуны Госдумы, направлены на создание условий для уверенного, поступательного и эволюционного развития России на длительную перспективу, – отметил Александр Ролик, председатель регионального парламента. – Приморье активно участвовало в подготовительной работе. При Законодательном собрании был сформирован экспертный совет под председательством Владимира Курилова, куда вошли опытные и уважаемые приморские юристы. Хочу поблагодарить всех членов экспертного совета за продуктивную деятельность. Поправки в Конституцию обсуждались на разных общественных площадках. Я лично провел десятки встреч с различными категориями граждан и на каждой видел искреннюю заинтересованность людей. Это не случайно. Вносимые поправки – это ответ главы государства на запрос жителей о переменах в стране.

Татьяна Косьяненко, председатель социального комитета ЗС ПК, подчеркнула социальную направленность поправок.

– Предложения, подготовленные в результате совместной работы государства и общества, ориентированы прежде всего на развитие условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан, – прокомментировала она. – Особое внимание хочу обратить на поправки, дополняющие действующую редакцию Конституции РФ, в том числе определяющие приоритет семейного воспитания, направленные на защиту материнства, детства, отцовства, института брака между мужчиной и женщиной, определяющие обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих родителях. В законе были прописаны единые правовые основы как системы воспитания, образования, в том числе непрерывного, так и системы здравоохранения. Это обеспечение качественной доступной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

Важными положениями являются обеспечение защиты трудовых прав граждан, минимальный размер оплаты труда – не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, гарантии индексации пенсий не реже одного раза в год, обязательного социального страхования, адресной социальной поддержки. Самое важное, что все эти приоритеты не носят декларативный характер, а уже сегодня находят практическое применение в реализации национальных проектов и государственных программ.

Председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев отметил нововведения, касающиеся повышенных требований к тем, кто занимает высшие государственные посты.

– Законом установлены ограничения, связанные с наличием иностранного гражданства или вида на жительство, открытием и наличием счетов, хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами России, для занятия должности судьи, члена Совета Федерации, руководителя федерального госоргана и высшего должностного лица субъекта Федерации, – подчеркнул он.

Также депутат отметил важность поправок в Конституцию, которые касаются семейных ценностей.

– Считаю, что правильно вносится поправка о том, что брак должен быть между мужчиной и женщиной, – сказал депутат. – Очень важно, что заботу о сиротах берет на себя государство. Также важно, что вводится верховенство российского законодательства над международным правом. В Конституции сохраняются память о защитниках Отечества и недопустимость переписывания истории.

Алексей Козицкий, депутат и лидер фракции «Справедливая Россия» в ЗС ПК, рассказал, что обсуждение и внесение поправок в законопроект носило открытый и конструктивный характер.

– 13 поправок, которые наша партия предложила в Госдуме, были учтены в окончательном варианте законопроекта, – отметил он. – В том числе крайне важные из них: индексация пенсий не реже одного раза в год, гарантия обязательного социального страхования, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий. Кроме того, закрепляются в Конституции положения о культуре. К компетенциям правительства добавлен ряд новых функций.

Также на сессии был скорректирован бюджет края на 2020 год. В нем учли расходы на предстоящее 22 апреля голосование. Процедура обойдется региональной казне в 237 млн рублей (200 млн – департаменту внутренней политики на организацию мероприятия, 7,3 млн – департаменту по делам молодежи на подготовку и работу волонтеров, 30 млн – на информационную поддержку плебисцита).

По словам председателя правительства Приморского края Веры Щербины, эти траты позже будут возмещены в краевую казну из федерального бюджета.

Фото пресс-службы ЗСПК

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ