Карта «Мир»: ездим со скидкой до 30 июня В общественном транспорте Владивостока с 1 по 7 марта держатели бесконтактных карт «Мир» оплатили 235208 поездок. Проезд им обошелся на 5 рублей дешевле.

Расплачиваясь национальной платежной картой в одно касание, пассажир получает скидку на проезд в размере 5 рублей. Акция продлится до 30 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Сэкономить на проезде жители и гости Владивостока могут во всех автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой.

«Привычка платить в одно касание все больше входит в повседневную жизнь жителей России, – комментирует Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир». – По нашим данным, практически три четверти оплат банковскими картами в России совершаются с помощью бесконтактной технологии. И мы рады предоставить жителям и гостям Владивостока возможность совершать ежедневные поездки в городском транспорте со скидкой».

Напомним, что система безналичной оплаты проезда сегодня действует во всех автобусах, трамваях, троллейбусах и на фуникулере Владивостока. При этом не отменена оплата наличными. На шести внутригородских маршрутах – № 15, 29К, 44Д, 95, 98Ц и 98Д – действует так называемый пересадочный тариф. Он дает возможность заплатить за две поездки безналичным способом при пересадке с одного автобуса в другой в течение 90 минут не 56 рублей, а 42. По информации городской администрации, количество маршрутов планируется увеличить.

Автор: Отдел новостей «В»