«Заря»: остаемся вместе, но по отдельности Центр современного искусства «Заря» во Владивостоке временно свернул свою деятельность.

«В связи с быстрым распространением коронавируса мы были вынуждены принять решение о закрытии коворкинга и выставочных залов «Зари» с понедельника, 16 марта. Мы будем закрыты до 10 апреля или дольше в зависимости от обстоятельств. Программа мероприятий временно замораживается, о новых датах сообщим дополнительно. Мы остаемся открытыми для вас в социальных сетях, где доступны для вопросов и комментариев, и в самое ближайшее время подумаем, как можем дополнительно развить наш онлайн-контент. Остаемся вместе по отдельности!» – такое объявление появилось на сайте ЦСИ утром в понедельник.

Отметим, что все остальные культурные учреждения Владивостока – от музея имени Арсеньева и Приморской картинной галереи до театров, филармонии и частных галерей (например «Арки») закрываться пока не намерены (и никаких приказов из вышестоящих организаций на сей счет не получали). Все мероприятия, спектакли, выставки проходят по графику. Не планирует пока что прекращать прием посетителей и Приморский океанариум.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»