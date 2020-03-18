Тотальный диктант переносится на осень Штаб всемирной просветительской акции «Тотальный диктант» объявил о переносе мероприятия с апреля на осень 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Тотальный диктант проводился уже 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле. По словам организаторов, изменение даты написания диктанта связано с пандемией коронавируса в мире.

«Последнюю неделю мы получаем сотни сообщений об отказе от участия в акции площадок, городов, целых стран, – отмечается в официальном обращении. – Это, безусловно, не инициатива организаторов, а рекомендации и запреты муниципальных органов территории, где проводится Тотальный диктант».

В связи с этим Тотальный диктант – 2020 переносится на осень 2020 года. Точную дату организаторы обещают назвать 25 марта.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»