21 муниципалитет объявлен пожаропасным В Приморском крае с 15 марта открыт пожароопасный сезон.

По информации министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, он действует в Артемовском, Владивостокском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском, Спасском и Уссурийском городских округах. А также на территориях Октябрьского, Хорольского, Кавалеровского, Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Пограничного, Хасанского, Ханкайского, Шкотовского районов, Большого Камня и ЗАТО Фокино.

Для защиты населенных пунктов от лесных пожаров задействовано 660 человек, 160 единиц техники, ранцевые огнетушители, воздуходувки.

Во время пожароопасного сезона жителям края необходимо соблюдать в лесах правила пожарной безопасности – окапывать костры, воздерживаться от курения.

Напомним, что сообщить о пожаре можно по единому телефону 112 либо на прямую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»