В Приморье есть тест-системы, способные определить коронавирус за 4 часа Диагностические системы для определения коронавируса (COVID-19) в необходимом количестве имеются в Приморье. Тест-системы отечественного производства, они позволяют лабораторно получить результат в течение четырех часов. Об этом сообщил сайт правительства региона со ссылкой на главного санитарного врача Приморья Татьяну Детковскую.

По информации территориального управления Ропотребнадзора, диагностика основана на молекулярно-генетическом методе исследования. Он обладает высокой чувствительностью: с помощью тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов.

«Большое преимущество заключается в том, что для диагностирования заболевания нет необходимости брать кровь, достаточно взять ватным тампоном образец из носоглотки», – сообщили в ведомстве.

С начала года число лиц, обследованных на коронавирус в Приморье, составило почти 3,5 тысячи человек, у всех результат отрицательный. Всего же специалистами территориального управления Роспотребнадзора за это время досмотрено в пунктах пропуска более 190 тысяч граждан.

«Въехавшие на территорию Приморья граждане проходят двойной термоконтроль. А также опрашиваются специалистами ведомства», – сообщила начальник эпидотдела Елена Аббасова.

В краевом министерстве здравоохранения подчеркивают: на сегодняшний день заболевших коронавирусом в Приморье нет. Отмечено, что на случай введения чрезвычайной ситуации специально утвержденным планом предусмотрены несколько десятков медицинских организаций инфекционного профиля, в том числе 28 инфекционных отделений, в которые будут направляться для госпитализации больные с опасными инфекционными заболеваниями. С учетом этого весь медперсонал данных больниц прошел дополнительное обучение.

По словам врио зампреда правительства – министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, в медучреждениях края имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и других расходных материалов.

Правительство Приморья дает жителям региона следующие рекомендации для защиты от вируса: избегать места массового скопления людей, не трогать лицо немытыми руками, использовать защитные медицинские маски, мыть и дезинфицировать руки, избегать тесных контактов, находиться на достаточном расстоянии от человека с явными признаками простудного заболевания.

При появлении первых симптомов простуды необходимо вызвать на дом врача. А вот идти в поликлинику не нужно. Если заболевание пришлось на вечернее время, вызвать «скорую».

Напомним, что правительство РФ ограничило авиасообщение с Европой. В России на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»