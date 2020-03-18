Раз в три года россиянам будут напоминать о пенсии Беззаявительный механизм назначения пенсий планируют ввести в России с 2021 года, сообщают «Известия». Достигшие 45 лет граждане через сайт госуслуг начнут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд.

В пресс-службе министерства пояснили, что ведомство переходит к использованию цифровых технологий, чтобы создать максимально комфортные условия для россиян. Предполагается, что назначение пенсий будет происходить без участия самих граждан. Правда, пока речь идет только о людях с ограниченными возможностями. О полной автоматизации процесса для всех граждан пока не говорится: сотрудники Пенсионного фонда сомневаются, что программы, какими бы усовершенствованными они ни были, вряд ли смогут учесть все нюансы трудовой деятельности отдельно взятого гражданина.

Одно из главных достоинств новеллы, по мнению экспертов, – это уведомление граждан, готовящихся к выходу на пенсию. Так, согласно разработанному проекту уведомления ПФР начнут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года после того, как человеку исполнилось 45 лет. Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также параметры, используемые для расчета выплат. Как отметили в пресс-службе министерства, это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению.

Инициативу министерства труда и соцзащиты готовы поддержать все фракции Госдумы РФ. Все опрошенные «Известиями» эксперты считают, что законопроект отчасти нивелирует недовольство граждан пенсионной системой. Вот только не совсем понятно, каким образом приходящие автоматически уведомления смогут нивелировать добавленные правительством дополнительные пять лет трудового стажа. Ведь и сейчас любой гражданин, зарегистрированный на госуслугах, в любое время может получить все информацию и о своем стаже, и о предполагаемом размере пенсии.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Лика ТКАЧЕНКО