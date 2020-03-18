«Внимательный читатель» возвращается Уважаемые читатели, мы рады сообщить, что возобновляем полюбившийся вам конкурс «Внимательный читатель». Победителей снова ждут билеты в театры, книги приморских авторов и другие призы. Участвуйте и получайте приятные сюрпризы.

Поскольку многим из вас наши задания уже кажутся легкими, мы устроим настоящий квест по страницам «Владивостока». И в этом номере зашифруем всем известную цитату из любимой кинокомедии.

Вам надо будет найти на страницах газеты не только слова (например: жить хорошо – см. на стр. 3) и объединить их в одну крылатую фразу, но и сказать, из какого она кинофильма.

Ответы принимаем также по четвергам с 11.00 до 11.30 по телефону 2-415-625.

Удачи всем!

Автор: Александра КАЛИНИНА