На острове Русском возведут центр хоккея Строительство регионального центра хоккея начнется во Владивостоке в этом году. Постановление о бюджетных инвестициях в новый спортивный объект подписала председатель правительства Приморского края Вера Щербина, информирует пресс-служба региона.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, это будет арена с двумя хоккейными катками общей площадью 3256 квадратных метров, методическим центром и залом подготовки спортсменов. Строительство объекта стартует в 2020 году на земельном участке площадью более 18 гектаров на острове Русском, неподалеку от академии МЧС. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2022 года.

По информации ведомства, из федерального бюджета на строительство хоккейного центра Приморью направят более 920 миллионов рублей в 2021–2022 годах, еще около 60 миллионов будет предусмотрено в краевом бюджете.

Всего в России построят пять таких спортивных центров.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»