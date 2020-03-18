Турнир памяти учителя Дубинина собрал юных, но талантливых шахматистов Во Владивостоке состоялся 11-й турнир по шахматам среди школьников памяти народного учителя Николая Николаевича Дубинина. Спортивное мероприятие проходило в школе-интернате для одаренных детей ВГУЭС.

Напомним: эта школа стала знаменитой на всю страну еще в прошлом веке благодаря новаторским методам обучения, введенным ее директором Николаем Дубининым. Помимо образовательных предметов Николай Николаевич ввел обязательные занятия по шахматам. Он сам имел первый разряд по шахматам и очень любил эту игру.

В этом году география турнира расширилась. Как сообщил «В» президент ОО «Шахматная федерация г. Владивостока» Андрей Степанов, в состязании приняли участие юные шахматисты из Владивостока, Артема, Уссурийска, поселка Новошахтинского и Дальнегорска.

Победителем турнира уверенно стал кандидат в мастера спорта Максим Щукин, набравший 9 очков из 9 возможных. Второе место у Антона Епифанова, набравшего 7,5 очка. Третьим с 7 очками стал Владимир Медведев. Все трое призеров представляли Владивосток.

Лучший результат среди девушек показала уссурийская шахматистка Анастасия Черняк. Второй стала одна из самых юных участниц турнира девятилетняя Ева Терещенко (Владивосток). У Эммы Киселевой (Владивосток) – третье место.

На закрытии турнира призы победителям, а также специальные призы другим участникам вручил председатель Общественного фонда Николая Дубинина Валерий Семенов, главный инициатор турнира. Проведение соревнований стало возможным при содействии школы-интерната для одаренных детей ВГУЭС (директор Ирина Нижник).

Фото Марии АНТОНОВОЙ

Автор: Отдел новостей «В»