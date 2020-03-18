Они теперь скорее няньки, чем акулы. Ибо раскормили… Биологи Приморского океанариума всего за несколько недель приручили ржавых акул-нянек.

Как сообщила пресс-служба научного учреждения, хищники, точнее, хищницы – две самки из Индонезии – прибыли во Владивосток в последний день 2019 года. После серьезной адаптации няньки попали под опеку биологов-водолазов, которым предстояло раскормить новых акул. В профессиональной среде значение слова «раскормить» заметно отличается от общепринятого: раскормить хищника – это отучить его охотиться, перевести на новый режим питания, воспитать привычку принимать корм из рук человека, а в случае с акулами-няньками – и привычку не хватать водолазов за пальцы.

– На первом этапе карантина акулы были помещены в небольшие индивидуальные танки, мы довольно быстро приучили их брать корм из рук, – рассказал водолаз-биолог Александр Зябкин. – Спускаясь к ним в бассейн, я становлюсь третьей акулой-нянькой. Двигаюсь неторопливо, опускаюсь на дно и жду, когда они подойдут ко мне сами. Няньки – одни из самых контактных акул в природе. А наши к тому же оказались покладистыми и даже по-акульи нежными. Контактируя с акулами, мы стараемся их погладить, и если первое время няньки были просто не против того, что мы к ним прикасаемся, то теперь ластятся сами.

Акулам-нянькам Приморского океанариума около трех лет, по акульим меркам они подростки. Длина каждой самки от носа до кончика хвоста составляет порядка полутора метров, и это лишь половина от их взрослого размера. Для активного роста и развития акулам в океанариуме предложена специальная диета, которой они с явным удовольствием придерживаются.

Фото предоставлено пресс-службой Приморского океанариума

Автор: Отдел новостей «В»