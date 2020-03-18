В городе взвешивают машины. И штрафуют
В дальневосточной столице начал работу стационарный пункт весового контроля.
Теперь водителей большегрузной техники, передвигающейся по улицам Владивостока с превышением допустимой максимальной массы, ждут штрафы, предупредили в управлении дорог и благоустройства городской администрации.
Пункт весового контроля расположен на выезде из города, в районе остановки общественного транспорта «Фабрика «Заря». Нарушители уже получают штрафы.
По словам специалистов, первым оказался местный житель. На своем автомобиле Isuzu Giga он передвигался с существенным перегрузом. Размер штрафа составил 7255 рублей.
Фото с сайта vlc.ru
Автор: Отдел новостей «В»