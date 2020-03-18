В городе взвешивают машины. И штрафуют В дальневосточной столице начал работу стационарный пункт весового контроля.

Теперь водителей большегрузной техники, передвигающейся по улицам Владивостока с превышением допустимой максимальной массы, ждут штрафы, предупредили в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

Пункт весового контроля расположен на выезде из города, в районе остановки общественного транспорта «Фабрика «Заря». Нарушители уже получают штрафы.

По словам специалистов, первым оказался местный житель. На своем автомобиле Isuzu Giga он передвигался с существенным перегрузом. Размер штрафа составил 7255 рублей.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»