Электрички торопятся на дачу

Хорошая новость для пассажиров электропоездов дачного направления, живущих во Владивостоке, Артеме и пригородных районах: нынешней весной поэтапный ввод летнего расписания стартует на месяц раньше обычного.

18 март 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4661 (6366) от 18 март 2020

Об этом сообщает компания «Экспресс Приморья». Первая «дачная ласточка» выйдет на маршрут до Кипарисово (и обратно, конечно) уже 21 марта, в день весеннего равноденствия. 

Электропоезд будет курсировать по субботам и воскресеньям. Отправление из Владивостока – в 7.45. От станции Вторая Речка до Угольной электричка будет следовать в режиме экспресса, без остановок. Прибытие в Кипарисово – в 9 часов утра. В обратный путь от станции Кипарисово электропоезд будет отправляться в 16.50 и следовать со всеми остановками. Прибытие во Владивосток – в 18 часов 19 минут.

Автор: Отдел новостей «В»