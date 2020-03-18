Электрички торопятся на дачу Хорошая новость для пассажиров электропоездов дачного направления, живущих во Владивостоке, Артеме и пригородных районах: нынешней весной поэтапный ввод летнего расписания стартует на месяц раньше обычного.

Об этом сообщает компания «Экспресс Приморья». Первая «дачная ласточка» выйдет на маршрут до Кипарисово (и обратно, конечно) уже 21 марта, в день весеннего равноденствия.

Электропоезд будет курсировать по субботам и воскресеньям. Отправление из Владивостока – в 7.45. От станции Вторая Речка до Угольной электричка будет следовать в режиме экспресса, без остановок. Прибытие в Кипарисово – в 9 часов утра. В обратный путь от станции Кипарисово электропоезд будет отправляться в 16.50 и следовать со всеми остановками. Прибытие во Владивосток – в 18 часов 19 минут.

Автор: Отдел новостей «В»