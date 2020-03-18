Две педали тормоза и опытный наставник На необычном автобусе ЛиАЗ 529265 сегодня проходят стажировку водители муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». От других автобусов его отличает наличие кабины водителя-наставника. Сегодня это единственная машина подобного рода не только во Владивостоке, но и в Приморье, уточняет пресс-служба мэрии.

Низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ 529265 вошел в число ста машин, которые в прошлом году приобрели городские власти для нужд общественного транспорта. Сегодня он, как и другие ПАЗы и ЛиАЗы, состоит на балансе муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». Во время тестовых испытаний автобус работает без пассажиров, в салоне у него только два человека – стажер и его наставник, который в любой момент может вмешаться в процесс вождения.

– Это специальный автобус, который предназначен для проведения стажировки водителей. Он оборудован кабиной для водителя-наставника с дублирующей педалью тормоза, – объясняет замдиректора «ВПОПАТ № 1» Виталий Бобров. – Стажировку на нем проходят все водители предприятия, которые будут работать на новых ЛиАЗах.

По словам Виталия Боброва, сегодня на городских маршрутах уже работают 60 автобусов марок ЛиАЗ и ПАЗ. Все их водители прошли обязательную стажировку. На предприятии считают, что это не только уверенность водителей в своих навыках, но и в первую очередь гарантия безопасности пассажиров.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»