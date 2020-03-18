То ли холм в лесу, то ли это могила солдата... Никто не знает, сколько еще в приграничных лесах Приморья безымянных захоронений героев Второй мировой

После окончания войны с милитаристской Японией в сопках в Пограничном районе осталось много могил и госпитальных кладбищ. Но где они находятся, до сих пор неизвестно. Из 2,5 тысячи погибших воинов Красной армии только у единиц именные захоронения.

Как в Приморье поисковики-энтузиасты возвращают из небытия имена советских солдат и офицеров, погибших в Маньчжурии и умерших от ран в августе 1945 года, газета «Владивосток» уже рассказывала (см. публикации «Возвращая погибшим имена», «Эпопея лейтенанта Рожкова», «Право на память», «Мой прадед значится под номером 70» и т.д.). Напомним, что на границе с Китаем, где проходили бои с частями Квантунской армии и где дислоцировались медсанбаты и госпитали, вот уже несколько лет ведут работы участники комплексной военно-поисковой экспедиции «Рокада».

День Победы отменили, о погибших героях забыли

Захоронения погибших бойцов затеряны не только в лесах, но и на погостах населенных пунктов.

Как это произошло на кладбище села Барано-Оренбургского, где нашли вечный покой солдаты и офицеры, находившиеся на излечении в местном эвакогоспитале № 4858 и умершие от ран. Имена 85 бойцов установили поисковики после рассекречивания военных документов и по базе данных «Мемориал». Но их могилы безвозвратно утрачены.

– После войны на военном кладбище стали хоронить и жителей поселка. Со временем многие могилы бойцов пришли в негодность, сровнялись с землей, поскольку за ними никто не ухаживал. А позже, в 70-е годы, в селе стал дислоцироваться противотанковый полк, и часть захоронений оказалась на его территории. Когда строили боксы, много могил перекопали. Сохранилась только могила бойца Владимира Кудинова. Сегодня она огорожена оградой. В 1946 году в Барано-Оренбургское приезжала его мать, которая договорилась с местными жителями, чтобы они ухаживали за могилой сына, – рассказал «В» начальник отдела по работе с территориями администрации Пограничного района, один из руководителей экспедиции «Рокада» Анатолий Долженко.

Негативную роль в сохранении памяти героев, погибших на фронтах Великой Отечественной, сыграла официальная отмена празднования Дня Победы – согласно постановлению Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1947 года. Он был объявлен рабочим днем, после чего о великом празднике забыли на 17 лет. Как и о дне окончания Второй мировой войны, который ранее отмечали 3 сентября. Праздником 9 мая вновь стало лишь в 1965 году при генеральном секретаре КПСС Леониде Брежневе.

Сегодня известно не так много именных захоронений советских бойцов, погибших в боях с японскими милитаристами. Чаще всего на месте братских могил или предполагаемых погребений стоит обелиск – один на всех. К нему приходят, чтобы возложить цветы и почтить память тех, кто ценой своей жизни остановил фашизм и сохранил для нас мир.

– В лесах еще много безымянных могил солдат и офицеров, умерших от ран. Если мы находим могилу и не знаем, кто в ней покоится, то ищем в архивах информацию по конкретному захоронению. В сопках есть военное кладбище, за которым в 80-е годы ухаживал танковый полк, дислоцированный в селе Духовском. В свое время бойцы пытались поставить там памятник, но почему-то бросили работы. В 2010 году мы нашли здесь два ведра, полусгнившую лопату, пилу, остатки памятника и окаменевший цемент. Такое впечатление, что парни ушли на обед и не вернулись. Но могилки хорошо сохранились, видимо, бойцы их периодически подсыпали. Как правило, если за могилой не ухаживать, то она быстро обваливается и зарастает. Всего на этом кладбище мы нашли 21 могилу. По документам определили фамилии и имена 14 погребенных. Но могилы семи человек до сих пор безымянные, – говорит Анатолий Долженко.

Архивы утеряны, захоронения заросли

Имена похороненных поисковики устанавливали по рассекреченным книгам учета поступления раненых в медсанбат и журналу боевых действий. Но, видно, здесь хоронили всю войну, поэтому часть документов не сохранилась. И уже невозможно установить, кому принадлежит та или иная могила. Выручить поисковиков могла бы эксгумация. Не исключено, что можно найти какой-нибудь предмет, указывающий на имя и фамилию погребенного человека. Но на проведение соответствующих работ необходимы разрешения прокуратуры и министерства обороны. У поисковиков «Рокады» таких санкций нет.

Кроме того, найти могилу в лесу сложно, если в нее в свое время не воткнули, чтобы она не потерялась, штырь с металлической звездой. Но даже если он и был, то в 90-е перестроечные годы все сопки прошерстили металлисты: они не гнушались любыми железными предметами, в том числе и указателями захоронений.

– Можно провести эксгумацию, пригласив работников прокуратуры, военно-исторического общества, полиции, но в наших условиях и при наших финансовых возможностях это практически нереально. По крайней мере, пока. Кроме того, надо точно знать, что это могила, а не обыкновенный холм. Поэтому мы пошли по другому пути. Если находим захоронение, то определяем по архивным данным, кто здесь погребен, и ставим современный хороший памятник из бетона или гранита. Безымянных могил быть не должно, – убежден Анатолий Долженко.

По его словам, в отличие от военнослужащих, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, которых хоронили зачастую в братских могилах и без составления необходимых документов. В Приморье на все воинские захоронения были оформлены карточки с указанием места погребения и фамилии погребенного. Всех военнослужащих похоронили с воинскими почестями, и их могилы не были брошены. Но после расформирования воинских частей, передислокации военкоматов и архивов эти документы оказались утеряны, а местонахождение захоронений забыто почти на 20 лет.

– Есть у нас одна могила буквально на государственной границе с Китаем. То ли она с Хасанских событий, то ли с 1945 года стоит, никто не знает. Пограничники за ней ухаживают, но опять-таки никто не знает, кто в ней покоится. Есть вероятность, что там похоронены два пограничника, погибшие 7 августа 1938 года на Хасане, – говорит майор в отставке Анатолий Долженко. – Конечно, можно провести эксгумацию останков из этой могилы, а также из тех, что остались в сопках, и перезахоронить погибших в поселке с отданием всех воинских почестей. Но, как говорят служители православной церкви, зачем тревожить прах усопших?

Подводя черту, необходимо отметить, что всю работу поисковики-энтузиасты проводят по собственной инициативе и за свои собственные средства или на пожертвования. Официальные власти в этой благородной миссии участия не принимают. Хотя каждый год накануне празднования Дня Победы мы слышим красивые лозунги о сохранении памяти погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Как уже писал «В», желающие отдать дань памяти воинам Второй мировой войны и восстановить историческую справедливость могут присоединиться к акции «Вспомним всех поименно» и оказать материальную помощь поисковикам. Деньги можно перевести на номер карточки Сбербанка России 4276 3800 18685664. Карточка оформлена на члена инициативной группы Андрея Викторовича Абрамова. Только не забудьте написать, от кого перевод, и указать город, где живете. Наличные средства принимает Анатолий Валентинович Долженко по адресу: поселок Пограничный, улица Советская, 31, кабинет 105 (1-й этаж), в рабочее время, тел.: 8 (42345) 21050, 8-924-248-62-87.

Подробную информацию об акции «Вспомним всех поименно» и о расходовании денежных средств можно получить через E-mail 79242486287@yandex.ru.

Фото предоставлено Анатолием ДОЛЖЕНКО

Автор: Сергей КОЖИН