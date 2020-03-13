Дизель с приставкой нано Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят боевик с Вином Дизелем «Бладшот», сказка «Пиноккио», ужастики «Кукла 2: Брамс» и «Секта», французская комедия «Хороший доктор», отечественная мелодрама «Счастье в конверте» и приключения «Услышь меня».

«Бладшот» (16+)

Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду.

«Пиноккио» (6+)

Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого с чистым сердцем.

«Кукла 2: Брамс» (16+)

Благополучная семья переезжает в старинный особняк Хилшир. Неподалеку в лесу сын откапывает странную куклу ростом практически с него самого. Мальчик начинает общаться с куклой как с живым ребенком, не подозревая, чем обернется эта зловещая дружба.

«Хороший доктор» (16+)

У дежурного врача прихватило поясницу. Чтобы не оставлять пациентов без внимания накануне праздников и уберечь себя от увольнения, он уговорил простого курьера ходить на вызовы.

«Секта» (18+)

Самуэль прикован к инвалидной коляске и живет в обособленном поместье со своей матерью Еленой и другими странными домочадцами. Когда в доме появляется молодая и красивая Денис, Самуэль находит силы открыть для себя реальный мир. Елена не хочет отпускать сына и сделает все, чтобы оставить его у себя.

«Счастье в конверте» (12+)

Три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации.

В век технологий люди привыкли спешить, бежать, зарабатывать, забывая при этом о главном – о себе и своих настоящих желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее, как только у нас появится новая машина или высокая зарплата. А все значительно проще. Секрет счастья скрыт в душе каждого человека – в умении верить в чудо, дружить, любить, быть отважным, следовать за своей мечтой!

«Услышь меня» (6+)

12-летний городской мальчик Вася вместе с родителями и старшей сестрой приезжает в деревню, в которой чудом уцелело несколько домов. Оставшиеся немногочисленные жители деревни живут без света, связи и прочих благ цивилизации. Но это совсем не мешает им быть счастливыми. Васю и его сестру ждут невероятные, захватывающие приключения, в том числе и сквозь время.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ