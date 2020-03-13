«Городские подробности» узнаете в музее Лекторий «Городские подробности» (12+) запускает музей имени Арсеньева. Цикл лекций призван, как рассказали организаторы, познакомить жителей и гостей города с малоизвестными историями, оставившими след в жизни Владивостока.

Лекторами выступят научные сотрудники Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, а также преподаватели ДВФУ и исследователи современной городской культуры. Лекции будут проходить в Музее города каждую неделю по средам.

Так, 18 марта пройдет лекция «Романтики неба. Первые воздухоплаватели Владивостока» (12+). Речь пойдет как о военных, так и о гражданских покорителях неба начала ХХ века. Особое внимание будет уделено пробным полетам на аэростатах Воздухоплавательного парка Морского ведомства, проходившим в 1904–1905 годах, и жизни Воздухоплавательной роты крепости Владивосток в период с 1905-го по 1914 год. Кроме того, слушателям расскажут о знаменитых летчиках, посещавших Владивосток в начале XX века, а также о показательных полетах на аэропланах на городском ипподроме, в районе современной Спортивной улицы.

Тема встречи 25 марта – «Арсеньев – герой места» (12+). Офицер, путешественник, писатель, ученый с богатым наследием и трагической судьбой. Он не обучался в университете, однако стал универсальным исследователем с широким кругом интересов: занимался географией, этнографией, картографией, статистикой, археологией, геологией, гидрологией и метеорологией, музейным делом, орнитологией и лингвистикой. Лектор расскажет о том, как Владимир Арсеньев, простой человек, преодолевал себя и жизненные трудности, учился новому и набирался опыта. Как формировал вокруг себя коллектив единомышленников, строил семейные отношения, порой ошибался, но в итоге прожил достойную жизнь.

Начало лекций в 18 часов. Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»