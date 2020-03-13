Слоями краска уходит в 3D Персональная выставка художника Евгения Босака «Живопись как высказывание» (12+) открылась в галерее современного искусства «Арка».

– Евгений Босак окончил Дальневосточную академию искусств, в настоящее время занимается реставрацией произведений графики в Приморской государственной картинной галерее и преподает в детском эстетическом центре, – рассказывает искусствовед Наталья Левданская. – Получив академическое образование, он в течение многих лет работал в манере, близкой к реализму, расширяя стилистический диапазон за счет включения элементов из багажа импрессионизма. В последнее время Евгения увлекла идея создавать объем с помощью краски – не привычного мазка, нарушающего плоскость основы, а полноценного объема, превращающего выдавленную из тюбиков масляную краску в нечто вроде скульптурного рельефа. Рельефа не фигуративного, а супрематического. (Супрематизм – жанр в живописи, основанный Казимиром Малевичем. На начальном этапе этот термин, восходивший к латинскому корню supremus, означал доминирование, превосходство цвета над всеми остальными свойствами живописи. Супрематизм выражается в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний, в сочетании разноцветных и разновеликих геометрических фигур. – Прим. авт.) У Босака цветоформа, изобретенная Казимиром Малевичем, приобретает дополнительную выразительность за счет объема, сочетания массива краски аккуратно или беспорядочно смешанных цветов – колористически близких или контрастных – с пустотами, глубиной, подчеркивающей объем и добавляющей игру светотени. Я бы назвала такую манеру 3D–супрематизмом.

Незадолго до открытия выставки появилась новая серия, названная художником «пресс». Это произведения, составленные наложением одного на другой нескольких слоев стекла с нанесенным на каждый из них «изображением», и еще одно ноу-хау – сюрприз для любителей фотографироваться на фоне произведений искусства.

Автор: Отдел новостей «В»