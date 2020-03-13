Художник, создавший поэму Сегодня, в залах Приморского отделения Союза художников России (ул. Алеутская, 14а) в 17.00 открывается персональная выставка Тимофея Кушнарева «Защищал Родину…» (0+). Выставка посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в ПКО ВТОО «Союз художников России».

Тимофей Кушнарев, который в этом году отметил бы 100 лет со дня рождения, был участником Великой Отечественной войны, освобождал Прагу, воевал на Дальнем Востоке.

В 1947 году Кушнарев поступил во Владивостокское художественное училище и после его окончания начал работать в Художественном фонде Приморского союза художников.

В 1970-е годы он был участником всех зональных выставок «Дальний Восток». Художник много ездил по стране – Байкал, Прибалтика, Приморье. Очень любил русское реалистическое искусство, следовал традициям русской школы. Общение в процессе творческих поездок с художниками других регионов помогало Тимофею Кушнареву точнее увидеть и оценить то, что делает сам. И от этого рождалось стремление пробовать новое. Он увлеченно пробовал себя в живописи и графике, работал в разных видах эстампа, много экспериментировал.

Отдельной темой в творчестве был город. Владивосток, ставший для родившегося в Амурской области художника родным, предстает в его работах многоликим и удивительно красивым. Яхты, Спортивная гавань, парк Минного городка, улицы, пирсы и доки, корабли и причалы, гроза над заливом – в работах Тимофея Кушнарева есть все, что позволяет создать настоящую художественную поэму о городе.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»