Лапы прочь от поросенка! Первой в этом году премьерой – спектаклем «Поросенок Чок» (0+) по пьесе Яна Мирсакова и Михаила Туровера – порадовал зрителей Приморский краевой театр кукол.

Милейшую, забавную и в то же время поучительную историю о поросенке, который сумел обвести вокруг пальца волка, на малой сцене театра поставил заслуженный артист России Вадим Перфилов. Мастер малой сцены, как без всякой иронии называют его коллеги. И правда, спектакли Вадима в формате малой сцены – «Сказка о глупом мышонке» (0+) или «Аистенок и Пугало» (0+) и многие другие – пользуются огромным успехом у зрителей, причем всех возрастов… Вот и «Поросенок Чок» обещает стать таким же любимцем публики…

– Поставить эту пьесу мне предложил еще в прошлом году Виктор Бусаренко, – рассказывает Вадим Перфилов. – К тому моменту из репертуара нашего театра было выведено несколько спектаклей для ребят возраста от трех лет. И нужен был взамен спектакль – умный, забавный, захватывающий. Вот «Поросенок Чок» как раз такой. Пьеса мне чрезвычайно приглянулась. Там действие одно за другим идет, все такое живое, быстрое…

Спектакль тоже получился динамичным, одновременно смешным и поучительным.

– Мы вставили в постановку немало гэгов (гэг – от англ. gag – комедийный прием, поверхностная, подчас нелепая, но взрывная и очевидно смешная шутка. – Прим. авт.), – говорит режиссер. – К примеру, на упавшую в обморок маму-Свинью актер брызгает водой из ковшика, делает ей чуть ли не искусственное дыхание. Да, персонаж мама-Свинья у нас такая экзальтированная, впечатлительная дама. Поросенок тоже весьма узнаваемый по характеру, я для себя его определил как маленький хулиганистый мальчик. Когда мама говорит делать уроки, он прилежно соглашается, но при этом вовсе не занимается уроками сразу, а скачет по комнате, балуется… Хотя в итоге уроки он сделает. Я решал образ Чока, вспоминая Павлика из «Белеет парус одинокий»… Помните, он понадкусывал все пряники на елке, а когда его спросили, что он там делает, то принял самый благообразный вид, потупил глазки и сказал: «Гуляю около елочки». Вот такой у нас и Чок. Милейший с виду, но при этом обожает рэп. И даже читает его в спектакле.

Волк у нас хулиган, но не злой. Просто дворовый мальчишка, чуть глуповатый, но в целом не настолько страшный, чтобы всерьез его бояться.

Вообще, все персонажи по характерам узнаваемы. Заяц – классический храбрый трусишка. А Ежик – этот образ особенно оценят взрослые зрители – он уморительный, во все влезающий, но ничего при этом не видящий, не слышащий… Кстати, кукла Ежика – единственно выполненная в перчаточной технике, все остальные куклы тростевые. Но при этом мы оставили в спектакле и живой план, актеры вполне могут – и играют – лицом в тот момент, когда кукла не главная.

В спектакле мы заняли актеров, которых зовем нашим пополнением, они недавно влились в коллектив. Виктория Орешкина, Екатерина Юркина, Анна Лещенко, Анастасия Гришко, Никита Сальков и Вадим Копа… Все ребята прекрасно справились, Вадим Копа, сыгравший Ежика, просто меня порадовал.

Особый разговор – о музыке, которая звучит в спектакле. Это очень современный ритм, немного даже непривычный для театра кукол…

– Музыку написал Егор Данилов, – говорит Вадим Перфилов, – его мама – актриса в театре молодежи. Егору 24 года, эта работа – его дебют в театре, и очень удачный. В музыке – ритмы, которые близки именно современным детям. Я поначалу услышал в ней какие-то клубные мотивы, потом Егор ее доработал. И вышло просто замечательно, музыкальное сопровождение стало той изюминкой, которая сделала спектакль гармоничным. Надеюсь, Егор продолжит сотрудничество с театром.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ