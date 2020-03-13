«Амазонок» включили в сборную России Начало весны выдалось на редкость боевым для лучших представительниц спортивной школы олимпийского резерва женских единоборств «Амазонка» из Владивостока – они приняли участие в чемпионатах России по самбо и сумо.

Особый накал этим соревнованиям придавал тот факт, что победители и призеры в своих весовых категориях включались в состав сборной России для предстоящего участия в чемпионатах мира и Европы. А то, что «Амазонка» на протяжении 20 лет из года в год пополняет главную команду страны своими воспитанниками разного возраста, уже стало традицией. Не ударили в грязь лицом наши земляки и в этих мартовских турнирах, рассказала корреспонденту «В» многократная чемпионка России, Европы, Азии и мира, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер РФ Оксана Фалеева.

На ковре Дворца спорта в Чебоксарах состоялся чемпионат России по самбо среди женщин и мужчин. Здесь боролись более 600 сильнейших спортсменов из 51 региона. В весовой категории до 72 кг среди дам не было равных заслуженному мастеру спорта Татьяне Зенченко. Наша землячка победила во всех схватках, добыла золотую медаль для Приморья и теперь будет представлять Россию на предстоящем мировом первенстве в Ашхабаде.

В эти же весенние дни параллельно проходили соревнования по сумо в Подмосковье. На российском чемпионате в Чехове соперников было почти в два раза меньше, но накал страстей не уступал турниру в Чувашии. К чести владивостокской «Амазонки», ее спортсменки выступили очень достойно.

Так, среди юниорок в весовой категории до 50 кг серебряную медаль и путевку в сборную страны завоевала кандидат в мастера спорта Дарья Маркелова. В весовой категории до 60 кг выступала кандидат в мастера спорта Мария Шрайбер и добыла бронзовую медаль российского первенства по сумо.

В этом же чемпионате, но среди женщин наши приморские спортсменки завоевали уже две серебряные и одну бронзовую медали. Вице-чемпионками стали в категории до 50 кг Анастасия Андриевская и в весе до 60 кг все та же Мария Шрайбер. Теперь обе девушки будут готовиться к апрельскому чемпионату Европы по сумо среди юниорок и женщин в Баку.

К сожалению, чуть-чуть не хватило для попадания в сборную России еще одной спортсменке из города нашенского. На турнире в Чехове кандидат в мастера спорта Юлия Базько, выступавшая также в весовой категории до 50 кг, довольствовалась лишь третьим местом по сумо среди женщин.

Фото с сайта Федерации сумо РФ

Автор: Николай КУТЕНКИХ