«Восток» проверит свои силы на западе Приморский клуб «Восток» из Арсеньева заканчивает подготовку к финальной части чемпионата России по хоккею с мячом в высшей лиге. Дальневосточники сейчас проводят тренировочный сбор под крышей ледового дворца в Чугуевке и в самом начале следующей недели вылетят в столицу.

Десять лучших коллективов западной, центральной и восточной зон разыграют единственную путевку в суперлигу русского хоккея. Само первенство состоится на льду столичного крытого стадиона в Крылатском. Поединки в Москве продлятся до конца марта.

Все команды разделены на две группы. «Восток» сразится с «Зорким» из Красногорска, «Кировцем» из Уфы, «Енисеем-2» из Красноярска и «Волгой-Черемшанами» из Ульяновска. Во вторую группу вошли «Саяны» из Абакана, «Знамя-Удмуртия» из Воткинска, «Кузбасс-2» из Кемерово, «Водник-2» из Архангельска и «Динамо-Крылатское» из Москвы.

Стоит отметить, что «Енисей-2», «Кузбасс-2» и «Водник-2» в случае успеха откажутся от выступлений в элите российского бенди, поскольку эти клубы и так там представлены. Две дружины (из Красногорска и Ульяновска) уже сражались на этом уровне во времена Советского Союза и хотели бы повторить свой успех. Однако наиболее реальным претендентом на выход в суперлигу является башкирский клуб: местные власти не жалеют денег на развитие хоккея с мячом, отремонтировали стадион, создали многоуровневую систему подготовки юных спортсменов, а для усиления «Кировца» пригласили сразу семь мастеров спорта. Кстати, первоначально эта команда носила название «Луч».

Будущих соперников приморцев, которые уже стали обладателями бронзовых наград завершившегося чемпионата бенди в сезоне-2019/2020, легкими не назовешь. «Авиастроители» под руководством главного тренера команды Валерия Лежнина ставят для себя максимальную цель – выход из своей группы в полуфинал. И хотя суперлига нам не светит по разным причинам (в первую очередь из-за нехватки финансовых средств и отсутствия собственной базы для полноценной подготовки), «Восток» хочет на западе проверить свои силы.

Автор: Николай КУТЕНКИХ