Уступили лидерство в упорной борьбе Репетицией финала чемпионата России по баскетболу в суперлиге среди мужчин назвали эксперты состоявшийся в конце минувшей недели матч между «Спартаком-Приморье» и «Самарой» из одноименного волжского города.

Обе команды к этому поединку являлись единоличными лидерами первенства и имели по 44 очка. Владивостокский клуб был первым в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. К тому же в матче первого круга во Владивостоке дальневосточники переиграли волжан со счетом 79:65. Поэтому действующий чемпион страны горел желанием взять реванш на родном паркете, а заодно показать свое стремление к повторению прошлогоднего успеха.

У приморцев другое мнение по поводу будущего обладателя чемпионского титула в нынешнем сезоне. У команды имеется положительный опыт подобного противостояния в позапрошлом году, когда наши земляки в финале плей-офф обыграли своих постоянных принципиальных соперников в трех матчах из пяти.

К сожалению, к этой встрече скамейка запасных «красно-белых» так и не пополнилась, тренерский штаб на игру вновь заявил только девять спортсменов, включая двух молодых воспитанников. Конечно, это колоссальная нагрузка на оставшихся в строю баскетболистов Владивостока.

Видимо, поэтому в стартовой четверти «Самара» буквально вынесла гостей. К 7-й минуте на табло горели неутешительные для нас цифры 22:7. У приморцев не пошли броски, а половину наших атак хозяева прерывали на дальних подступах. Лишь затем спартаковцы сумели мобилизоваться и стали оказывать должное сопротивление. Семь очков они отыграли до короткого перерыва. Наступательный порыв не угас и в следующей четверти. Пошли уверенные и точные броски с разных дистанций, включая и трехочковые. Отставание сократилось до минимума – 42:39.

В третьей 10-минутке велась отчаянная борьба за каждый мяч. Расскажу лишь об одном показательном эпизоде. «Красно-белые» организовали быструю контратаку из своей зоны. Пас в отчаянном прыжке получил Квамейн Митчелл, но при приземлении не удержался на ногах и упал. Мяч подобрал кто-то из волжан. Но его тут же из рук соперника перехватил Алексей Вздыхалкин. Передачу наш капитан сделал уже поднявшемуся с паркета и добежавшему до чужого щита американскому легионеру приморцев. И он в прыжке точно попадает в кольцо.

В завершающем отрезке дальневосточники невероятными усилиями сравняли счет на отметке 70:70. Это сделал защитник Кирилл Писклов благодаря двум подряд результативным прорывам к чужой корзине. Потом шла равная борьба. А дальше как отрезало. За оставшиеся 2,5 минуты спартаковцы провели пять атак и ни разу не достигли цели. А вот самарцы своего не упустили.

В итоге поражение со счетом 79:76. Уступили совсем немного, оттого и обидно. В нашей команде лучший показатель у центрового игрока Алексея Курцевича – 20 очков и 4 подбора. 13 очков и 4 подбора у форварда Александра Захарова. Тут надо заметить, что в предыдущих матчах февраля и начала марта оба наших баскетболиста были на вторых ролях.

После 25-го тура у «Самары» 46 очков, у нашего клуба – 45.

– Обидное поражение. Жаль, что не вытянули концовку, – рассказал на итоговой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Соперник был сильнее в решающие моменты матча. Но нашим парням надо сказать только слова благодарности. Мы бились в усеченном составе. К тому же противостояли команде, которая полна хороших игроков и претендует на высокие места во всех турнирах, в которых участвует. Поэтому нашим парням респект и уважение.

Следующий поединок спартаковцы проведут в Ярославле с «Буревестником» 18 марта. Этот противник также не из легких. Он находится на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 42 очка. Предстоящая неделя отдыха позволит приморцам набраться сил. Долгий выезд наших земляков завершит матч в Санкт-Петербурге. На домашней площадке команда Владивостока сыграет только 28 марта с ижевскими «Купол-Родниками».

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ