Журналистов призвали посмотреть друг другу в глаза В преддверии медиафорума Общероссийского народного фронта во Владивостоке прошел пресс-конгресс, на который съехались журналисты со всего Дальнего Востока, чтобы обсудить проблемы региональных СМИ, а также актуальные вопросы, поднятые авторами работ, заявленных на конкурс «Правда и справедливость».

В этом году на конкурс поступило рекордное число заявок – более шести тысяч, в том числе 319 от журналистов Дальневосточного федерального округа. Среди конкурсантов – корреспонденты газеты «Владивосток».

Всего перед медиафорумом ОНФ по всей России должно пройти восемь пресс-конгрессов. Четвертый (после Казани, Ставрополя и Симферополя) состоялся во Владивостоке. Обязательное условие его проведения – наличие в городе федерального университета, где еще остался факультет журналистики. Не секрет, что журфаки во многих российских вузах ликвидированы из-за малой востребованности.

Напомним, что в законе о СМИ, принятом в 1991 году, написано, что «журналист – это представитель общественности, который выполняет общественные интересы и вправе рассчитывать на соответствующую поддержку». Сегодня это не более чем красивые слова. В реальности престиж профессии в нашем обществе снижается.

По словам участников конгресса, сегодня молодежь не желает связывать свое будущее с журналистикой. Поскольку не видит смысла работать в СМИ, прежде всего из-за низких заработков. Гораздо интереснее быть блогером: на скандальном фото или желтой информации можно заработать быстрый успех. Заниматься аналитикой, собирать фактуру, искать доказательства, сопоставлять цифры и факты, напрягаться и потеть ради нескольких строчек в газете – нелегкий труд. Отсюда нехватка профессиональных кадров, особенно в региональных СМИ, и низкий уровень журналистики.

Поэтому тема подготовки специалистов для работы в СМИ была одной из самых обсуждаемых проблем на пресс-конгрессе во Владивостоке.

На мастер-классе для участников конгресса Гузель Камаева, журналист, ведущая телеканала 360, член Общественной палаты Московской области, эксперт ОНФ по вопросам развития медиаотрасли, призвала дальневосточных журналистов не бояться выходить на новые интернет-площадки и не пренебрегать живым общением с коллегами.

– Важно посмотреть друг другу в глаза, пообщаться, поделиться опытом, здесь происходит энергетический обмен. Конкурс позволяет увидеть другие работы, становиться лучше. Профессионалы должны между собой конкурировать, соревноваться, – резюмировала госпожа Камаева.

Автор: Сергей КОЖИН