Дамы предпочитают свежие цветы, банкиры – кибербукеты Один из крупнейших банков страны предложил дарить любимым виртуальные цветы

Всего за несколько кликов можно отправить виртуальные 3D-букеты любимым женщинам, где бы они ни находились, поясняет пресс-служба банка. Любой желающий может выбрать подходящий букет, поздравление и отправить даме подарок по электронной почте, в социальные сети или в мессенджер.

«Быстро, красиво и экологично – цифровые букеты дополненной реальности помогут не только создать праздничное настроение, но и дать альтернативу тем, кто думает о сохранении природы и окружающей среды», – говорится в релизе.

В то же время аналитики полагают, что переход на виртуальные букеты – дело очень далеких перспектив, если вообще реален. Так, в ДФО объемы ввоза живых цветов к 8 Марта только растут. По данным регионального Россельхознадзора, с начала 2020 года в Приморье и на Сахалин импортировано более 6,5 миллиона срезов цветов и декоративной зелени, выращенных в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии, Кении, Калужской, Волгоградской и Московской областях, а также почти 54 тысячи горшочных растений из Японии и с Тайваня.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в 2019 году в Приморье и на Сахалин поступило 4,5 миллиона цветов и декоративной зелени.

Среди срезов цветов – розы, хризантемы, герберы, альстромерии, гвоздики, лилии, нарциссы, ирисы, мимозы, тюльпаны, фрезии, гортензии. Среди горшочных растений – орхидеи, розы, гиацинты, герберы, антуриумы, азалии, спатифиллумы.

Автор: Отдел новостей «В»