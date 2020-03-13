Нелегальные торговцы повторили блицкриг-2018 В этом году накануне 8 Марта на улицах Владивостока и цветов, и продавцов было заметно больше, чем год назад. По ощущениям, примерно на треть, отмечают участники рынка.

– Число участников мартовских цветочных базаров трудно предсказать, поскольку среди них много нелегалов, которые входят в этот бизнес буквально на несколько дней. Для стихийных цветочников это не основная работа, а подработка, добавка к семейному бюджету. Среди них представители многих слоев общества и сфер деятельности – водители, медики, воспитатели, банкиры, офисные клерки и менеджеры. Причем немало достаточно успешных в финансовом отношении людей – цветочные прилавки организовывают не только в разбитых автобусах, но и в ухоженных дорогих иномарках стоимостью в несколько миллионов рублей. Если будет предпраздничная торговля для них успешной, они и на следующий год пополнят ряды уличных торговцев цветами. Если завершат с убытком, то пропустят год-другой. В этом году повторилась ситуация, сложившаяся в марте 2018-го. Тогда был наплыв нелегальных цветочников и многие не смогли распродать закупленные оптом к празднику цветы. Поэтому в 2019-м цветочных прилавков, в том числе мобильных, было заметно меньше, чем в 2018-м. Возможно, посчитав, что на цветочном рынке конкуренция снизилась, многие решили попытать счастье и вернуться в 2020-м к этому бизнесу. Поэтому в эти предпраздничные дни и в сам праздник было очень много торговцев весенними букетами, – делится мнением один из участников ежегодного бизнес-квеста по продаже восьмимартовских букетов.

По словам сезонного предпринимателя, хитами продаж на 8 Марта из года в год являются розы и тюльпаны. Последние с каждым годом все больше закупают у приморских цветоводов. В этом году партии местных тюльпанов торговцы начали заказывать еще в ноябре, и к середине февраля все цветы уже раскупили. В ноябре закупочные цены на приморские тюльпаны варьировались от 38 до 41 рубля за штуку, в феврале, когда стало понятно, что спрос растет, предлагали уже по 45. Покупателям сбывали по 60 рублей за мелкие бутоны и 110-120 просили за крупные. Цветы брали охотно, у мобильных прилавков нередко выстраивались очереди. Обычно просили сделать букет из 5-7 тюльпанов.

Но далеко не всем удалось реализовать весь товар. И уже вечером 8 Марта приморские тюльпаны во Владивостоке продавали по 40 рублей за цветок. А 9 марта, когда торговля совсем затихла, на обочинах можно было видеть кинутые торговцами коробки с нераспроданным товаром…

Наплывом нелегальных конкурентов крайне недовольны официально работающие цветочники. В соцсетях они высказывали претензии к контролирующим органам. На сетования флористов ответила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина.

«Очень стыдно перед предпринимателями!

Вся проведенная, и в том числе в праздничные дни, работа – насмарку, результата не видно и для меня, не кадрового чиновника, а человека, пришедшего на госслужбу из бизнеса. Печально, когда есть процесс, но нет результата.

Контрольно-надзорные органы, когда им надо, могут проводить сплошные рейды и привлекать к ответственности предпринимателей. ГИБДД эвакуирует машины, припаркованные под знаками даже в районе больниц, но 6-8 марта микроавтобусы стояли прямо на проезжей части.

По-прежнему убеждена, что порядок навести можно только при желании уполномоченных органов власти. По итогам прошлого года думала, что работа будет идти по нарастающей, ведь в прошлом году работа по пресечению нелегалов была заметна. К сожалению, ошиблась. Обязательно проведу аналитику», – написала бизнес-омбудсмен Приморья в соцсети Facebook 9 марта.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО