Нас все меньше, но жить будем дольше В крайстате подвели предварительные итоги ушедшего года. Как сообщили в ведомстве, впервые с 2011 года в Приморье наблюдался миграционный приток населения.

На 1 января 2020 года в крае постоянно проживало 1895,3 тыс. человек, в том числе 1468,9 тыс. горожан и 426,4 тыс. сельских жителей. За 2019 год численность постоянного населения уменьшилась на 7,4 тыс. человек, и 100 % этого сокращения составила естественная убыль.

С 2015 года прекратился рост рождаемости, что было очевидно из демографических прогнозов. По предварительным данным, в 2019 году родилось 18,2 тыс. детей, что на 8,8 %, или на 1763 малыша, меньше, чем в 2018 году. Причем 61 % всех родившихся детей – это вторые и более в семье.

Число умерших в прошедшем году составило 25,7 тыс. человек, что на 0,3 % больше, чем в 2018 году. В этом печальном списке мужчин больше на 13 %, чем женщин.

Естественная убыль населения сохранялась на всех территориях края и в сравнении с 2018 годом увеличилась на 32 %.

В Приморье в прошлом году число прибывших граждан превысило число выбывших. За год в край приехало 34,1 тыс. человек, причем 59 % из других регионов России, остальные из-за рубежа (13,9 тыс. человек). Число покинувших наш край составило 33,4 тыс. человек, тем самым миграционный приток сложился в количестве 700 человек.

Между тем прогноз демографического развития Приморья сложно назвать оптимистичным. Согласно расчетам Росстата, тенденция к сокращению населения региона сохранится. Предположительная численность приморцев на начало 2036 года может составить 1736,4 тыс. человек.

Снижение будет происходить в основном за счет естественной убыли населения, которая возрастет с 8 тыс. человек в 2020 году до 10,1 тыс. человек в 2026 году; с 2027 года пойдет на спад и к 2035 году достигнет 6,4 тыс. человек.

Ежегодный миграционный отток населения будет снижаться от 2,5 тыс. человек в 2020 году до 0,2 тыс. человек к 2035 году. Миграционный прирост, по данным прогноза, не ожидается.

И один из самых приятных прогнозов: ожидаемая продолжительность жизни вырастет с 71,3 года в текущем году до 77,5 в 2035 году. При этом разница между мужчинами и женщинами в 2035 году составит 7,9 года (73,6 – продолжительность жизни мужчин и 81,4 – женщин).

Автор: Отдел новостей «В»