Приморские авто заметно постарели Аналитики автопортала Drom.ru изучили изменение возраста подержанных автомобилей за последние 15 лет. В России средний возраст машины на вторичном рынке в 2019 году составил 12 лет. 5 лет назад он был равен 10 годам, а 10 лет назад – 9. В исследовании проанализировали базу из 5,3 млн объявлений о продаже автомобилей.

В Приморье средний возраст подержанного авто в 2019 году был равен 14 годам. Возраст автопарка и в 2014-м и 2009 годах был моложе на три года – 11 лет. В Москве средний возраст машин ожидаемо ниже и равен 10 годам, по данным за 2019 год. В Хабаровском крае, наоборот, автомобили на вторичном рынке старше, чем в Приморье, на два года.

От региона к региону возраст автомобилей сильно разнится. В Татарстане один из самых молодых автопарков в стране, в 2019 году средний возраст – 9 лет. Камчатский край и Еврейская автономная область рекордсмены по самым старым автомобилям с пробегом. Средний возраст машины в данных регионах составляет 19 лет. Причем если на Камчатке транспортные средства сильно постарели именно за последние пять лет – с 12 до 19 лет, то в ЕАО машины стабильно становятся старше каждый год.

Десять лет назад доля машин возрастом до 7 лет включительно составляла 56 %, сейчас таких машин всего 29 %. По мнению экспертов Drom.ru, российский автомобильный рынок продолжит стареть, нет никаких предпосылок к изменению этой тенденции. Экономическая ситуация в стране не располагает к покупке нового автомобиля, и россияне ездят на том, что есть. При этом автолюбители по-прежнему не готовы пересесть на российские машины и предпочитают стареющие иномарки.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»