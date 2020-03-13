АЧС поделил край на очаги На территории Приморья на сегодняшний день зарегистрировано 45 эпизоотических очагов африканской чумы свиней.

Правда, уже в 35 из них принято решение о снятии ограничительных мероприятий, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Остаются десять неоздоровленных очагов в дикой природе (Пограничный район – три очага, Хорольский район – пять, Кировский район – один, Октябрьский район – один).

Специалисты Россельхознадзора напомнили, что вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Автор: Отдел новостей «В»