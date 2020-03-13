Нахимовцы из Владивостока пройдут маршем по Красной площади Воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища станут участниками парада Победы в Москве, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Учащиеся 10-х классов в полном составе – 55 человек – уже сегодня отправятся в столицу РФ и в течение месяца будут тренироваться – проводить слаживание парадных расчетов.

Юные моряки младших классов примут участие в параде Победы, который пройдет во Владивостоке.

Напомним, что филиал Нахимовского военно-морского училища создан во Владивостоке в 2013 году. Нахимовцы ежегодно принимают участие в параде Победы, Вахте памяти, первомайской демонстрации, церемониях, посвященных государственным праздникам, памятным датам России и Дням воинской славы.

Фото пресс-службы ВВО

Автор: Отдел новостей «В»