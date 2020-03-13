Боевому генералу доверили округ Новым первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа указом президента назначен генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Это не какой-нибудь варяг со стороны, а наш земляк, к тому же в разные периоды своей жизни подолгу служивший в родном регионе. В далеком 1987 году после окончания Уссурийского суворовского училища поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище на факультет ВДВ, по окончании которого попросился в Приморье.

На действительной службе прошел все ступени офицерской карьеры от командира взвода противотанковой батареи до командира 83-й гвардейской воздушно-десантной бригады в Уссурийске. Причем эти ступени были не штабными, а самыми что ни на есть окопными.

Окончил две академии – общевойсковую и Генерального штаба. На Дальнем Востоке возглавлял 21-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Принимал участие в локальных войнах и воинских конфликтах. Затем служил на командных должностях 58-й (Северный Кавказ) и 20-й (у границ с Украиной) гвардейской общевойсковых армий. В прошлом году стал заместителем командующего Западным военным округом. И вот возвращение к родным пенатам.

За участие в боевых действиях генерал Евгений Никифоров награжден орденами Кутузова и «За военные заслуги», несколькими медалями.

Фото с сайта Минобороны РФ

Автор: Николай КУТЕНКИХ