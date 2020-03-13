Автобусы вернули на прежний маршрут С пятницы, 13 марта, автобусы внутригородского маршрута № 63 «Маяк – Инструментальный завод – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум» будут работать по прежней схеме движения. Такое решение принято по многочисленным просьбам жителей Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

В управлении транспорта администрации города отметили, что предложенная два месяца назад новая схема маршрута не получила одобрения пассажиров.

«Мы получили много сообщений от пассажиров, которые высказались против изменений в маршруте, – пояснил начальник управления Александр Иванов. – Безусловно, есть и те, которым новая схема удобнее, но большинство все же против ее введения на постоянной основе».

Напомним, автобусы 63-го маршрута стали ходить по новой схеме в тестовом режиме с середины января. На маршруте также изменили вместимость автобусов – вместо машин малого класса на них стали работать большие и средние автобусы. Все это время специалисты управления транспорта анализировали мнения пассажиров. С 13 марта маршрут будет прежним, на нем будут работать автобусы малой вместимости.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»