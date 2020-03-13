Символ границы отправится в Москву. На Поклонную гору «Эстафета Победы» пройдет дозором вдоль рубежей Родины

В ближайший вторник, 17 марта, Владивосток примет эстафету Победы: вдоль внешних границ России и большинства государств СНГ провезут символ погранвойск РФ. Эта акция стала традиционной, ранее она проводилась в 2010-м и 2015 годах, сообщили в Пограничное управление ФСБ России по ПК.

Международная эстафета стартовала 5 февраля одновременно по двум направлениям: от мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в Белоруссии и от памятника пограничникам Арктики в Мурманске. Эстафетные группы погранотрядов передают друг другу единые символы – уменьшенные копии пограничных столбов, обвитых георгиевской лентой. В прошлые годы по этому маршруту следовал в специальном факеле импровизированный огонь (наподобие олимпийского). Завершится патриотическая акция в День пограничника, 28 мая, на Поклонной горе в Москве. Оба символа, прошедших каждый своим маршрутом, останутся на вечном хранении в Музее Победы и Центральном пограничном музее ФСБ России.

В наш город воинской славы эстафета придет через погранотряды Арктики и Дальнего Востока. Мы ее примем от сахалинцев и передадим хабаровчанам. В предстоящий вторник у памятника «Мемориальный ансамбль памяти пограничников, погибших при защите границ Отечества» (на остановке транспорта «Гайдамак») состоится торжественный митинг. Участники эстафетной группы встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, военнослужащими и воспитанниками военно-патриотических клубов, прозвучат торжественные речи, к подножию памятника возложат хвойные гирлянды и живые цветы.

– Эта эстафета охватывает западные, восточные, северные и южные границы России (только в нашей стране это территории 40 республик, краев и областей), Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, – рассказали ранее корреспонденту газеты «Владивосток» пограничники. – С первых дней войны сотни пограничников с берегов Тихого океана отправились добровольцами на фронт. Из дальневосточных пограничных соединений были созданы стрелковые дивизии, которые сражались вместе с регулярными частями Красной армии и покрыли себя неувядаемой славой. Они обороняли Москву, Ленинград, Севастополь, Сталинград и Новороссийск, освобождали советскую землю и страны Восточной Европы, брали Берлин, Кенигсберг и Вену.

На фронтах пограничники-тихоокеанцы проявляли чудеса мужества и героизма. 20 человек стали Героями Советского Союза. Пограничники Дальнего Востока могут по праву гордиться своим честным служением Родине: Хасан в 1938 году, Халхин-Гол в 1939-м, освобождение Курил, Южного Сахалина и Северной Кореи в 1945-м, Даманский в 1969-м, в современной истории это Афганистан, Таджикистан, Северный Кавказ. Бережно хранятся боевые традиции по защите восточных рубежей нашей страны. И нынешняя смена пограничников не уступает в профессионализме и выучке своим старшим товарищам.

Одну неделю эстафета будет находиться в Приморье. На бронетранспортере в сопровождении эскорта она побывает в Находке, Посьете, Краскино, Пограничном, Камень-Рыболове, Спасске-Дальнем, Дальнереченске и Лучегорске.

В местах остановок пройдут торжественные митинги, встречи пограничников, ветеранов и местных жителей с участниками эстафетной группы. Состоятся концерты.

Далее эстафета проследует вдоль Амура и Аргуна к монгольским степям. Предположительно обе группы встретятся в горах Алтая и вместе отправятся в столицу.

Фото из архива «В»

Автор: Николай КУТЕНКИХ