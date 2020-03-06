Невыносимая сладость бытия Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит шедевр Федерико Феллини «Сладкая жизнь», ужастик по Герберту Уэллсу «Человек-невидимка», триллер «Остров фантазий», отечественная комедия «Отель «Белград», мультфильм «Вперед», спортивная драма «Один вдох» и мелодрама «Милый друг», ничего общего с произведением Ги де Мопассана не имеющая.

«Сладкая жизнь» (16+)

Журналист Марчелло – наблюдатель и участник всех эпизодов жизни итальянской элиты конца 50-х годов. Женщины, как тени, сменяют друг друга, не задевая его чувств. Даже явление американской кинодивы Сильвии, воплощения страсти и порока, не выводит его из ступора…

Один из самых значимых фильмов Федерико Феллини с Марчелло Мастроянни в главной роли.

«Человек-невидимка» (18+)

На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд – гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.

«Остров фантазий» (16+)

Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте. Но будут ли готовы гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся кошмаром?

«Отель «Белград» (6+)

Паша, сербский сердцеед и весельчак, – хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое – многомиллионное – приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочке.

«Вперед» (6+)

Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

«Один вдох» (12+)

Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно она открывает для себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг – твой собственный страх.

«Милый друг» (12+)

Симон – сирота, у которого есть невероятный дар перевоплощаться в любого человека, к которому он хотя бы раз прикоснулся. Однажды эта способность и желание обрести близких толкает его на отчаянную ложь. Ложь, которая может стоить ему любви и жизни.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ