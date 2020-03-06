Cкандинавы покинули «Фетисов-арену» Не успел владивостокский «Адмирал» завершить чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020, как расположение клуба навсегда покинули сразу три ведущих игрока из основного состава.

Контракт по обоюдному согласию с руководством клуба прервали три легионера. Это финский голкипер Юхо Олкинуора (в среднем в каждом матче пропускал 2,5 шайбы, выдал 3 сухих матча в 31 игре), шведский защитник Адам Альмквист (8 голов и 18 результативных передач в 58 поединках) и нападающий, перешедший к нам из «Тре крунор», Маркус Юнг (15 голов и 22 результативные передачи в 59 матчах).

Профессиональные спортсмены из Скандинавии, несомненно, усилили нашу молодую по возрасту команду. Вратарь, которого болельщики уважительно называли Юси, был вынужден из-за травмы пропустить четверть чемпионата. А вот оба шведских хоккеиста сражались за «моряков» весь турнир, входя в первую (ведущую) пятерку. Спасибо ребятам за их игру.

Автор: Николай КУТЕНКИХ