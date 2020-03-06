Лидерами стали баскетболисты из второй пятерки Владивостокский «Спартак-Приморье» проводит затяжную серию игр на выезде. В европейской части России у нашего клуба четыре гостевых матча в рамках чемпионата страны по баскетболу в суперлиге среди мужчин.

И первый из них состоялся в Уфе с местным «Уфимцем». Это сравнительно молодой коллектив и на профессиональном уровне выступает лишь третий сезон. Чтобы пробиться в элиту, им пришлось срочно усиливаться. Так, из Владивостока в 2017 году Уфа переманила Глеба Герасименко, Павла Громыко, Артема Исакова и Сергея Харитонова. Башкиры в турнирной таблице сейчас балансируют у кромки попадания в плей-офф. Надо признать, что уровень участников финала пока не для них. Хотя они и являются достойными соперниками. Особенно на родном паркете. Что и показал поединок в минувший вторник.

Встреча в столице Башкирии была на редкость упорной. И хотя «красно-белые» выиграли каждый из четырех отрезков матча, вопрос о победителе был открыт практически до самого конца. Поскольку у спартаковцев не все лидеры обрели форму после травм и болезней, в игре приняли участие всего девять спортсменов (при возможной заявке 12 игроков), включая двух молодых воспитанников. В этой ситуации команду повели за собой баскетболисты из второй пятерки. Самыми результативными игроками в составе нашей команды стали форвард Александр Захаров и защитник Александр Щербенев, набравшие по 17 очков и сделавшие семь и два подбора под щитом соответственно. Для сравнения: знакомый приморским болельщикам Глеб Герасименко реализовал семь трехочковых бросков, не считая попаданий с ближней дистанции.

Спартаковцы сделали ставку на командную игру, с пасами в глубину площадки и по фронту. При практически равной с обеих сторон реализации бросков, когда в корзину залетал лишь каждый второй мяч, приморцы более уверенно сражались под щитами, что и дало им возможность лидировать весь матч. К тому же точных попаданий издалека у нас также оказалось больше.

Украшением всего матча стал игровой эпизод за несколько секунд до большого перерыва. Американский легионер в составе «Спартака» Квамейн Митчелл у нашего щита эффектно перехватил чужую передачу и через половину площадки отправил мяч нашему нападающему Максиму Шелекету, а тот обогнал двух защитников уфимцев и в красивом прыжке вколотил его в корзину. Сотни болельщиков Уфы аплодисментами оценили мастерство дальневосточников.

Если смотреть по партиям, то в первых трех 10-минутках наши земляки неизменно опережали хозяев – 24:27, 17:20 и 19:20. В завершающем игровом отрезке гости предприняли рывок и всего за три минуты заработали 11 очков, на которые башкирская дружина ответила лишь одним. На финише хозяева попытались отыграться, но все было тщетно. Итоговый счет в нашу пользу – 76:86.

– Тяжелая игра, – поделился своим мнением на послематчевой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Думаю, болельщикам было интересно наблюдать за поединком. Ведь интрига сохранялась до последних минут. Стоит отдать должное сопернику – «Уфимец» хорошо сопротивлялся. Эта команда всегда показывает высокий процент попаданий с дальней дистанции, мы к этому готовились. Наших парней мы, наоборот, призывали не сбиваться на трехочковые атаки, а смело идти к чужому щиту. Спасибо ребятам, что вытерпели. Ведь у хозяев скамейка запасных была на четверть длиннее.

Эта победа позволила нашим землякам удержать за собой первое место в турнирной таблице суперлиги. У приморцев, так же как и у находящихся на второй позиции самарцев, имеется в наличии 44 очка, но у спартаковцев лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Однако интрига окончится уже сегодня вечером. 6 марта «красно-белые» проведут поединок в Самаре с одноименным клубом. Матч с участием двух лидеров суперлиги, без сомнения, будет украшением всего турнира и даже может стать репетицией предстоящего финала за золотые награды чемпионата России.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ