Зрителей погрузят в философию фотографии В центре современного искусства «Заря» в рамках выставки «Дальний фокус» (о которой «В» писал в ноябре прошлого года) стартовала большая лекционно-дискуссионная программа (16+).

Как рассказали организаторы, в течение нескольких месяцев будут проходить встречи с приморскими фотографами и дискуссии о фотоискусстве.

На встречах зрители погрузятся в философию фотографии, узнают, чем обусловлен выбор героев и сюжетов съемок, что могут рассказать фотографические исследования архитектуры и многое другое. Завершится цикл круглым столом с молодыми участниками выставки «Дальний фокус», приуроченным к международной акции «Ночь музеев».

Первое мероприятие цикла прошло 22 февраля, когда участники обсудили философию фотографии, ее место в системе коммуникации и общественных отношений.

Следующая встреча «В фокусе. Соль земли» состоится 14 марта. Зрители увидят фильм Вима Вендерса «Соль земли» (16+), посвященный Себастьяну Сальгадо – живой легенде мировой фотографии, чьими глазами мир смотрел на многие глобальные кризисы и течение жизни в самых удаленных регионах планеты. Затем Дмитрий Старицын с Глебом Телешовым – фотографом, кинооператором, участником выставки «Дальний фокус» – поговорят о фильме и его герое, а также обсудят различные аспекты художественной практики Глеба, его взгляд на природу и значение фотографии.

21 марта состоится лекция доцента ДВФУ Валентины Матвиенко «В фокусе. Правда снимка» (16+). Участники вместе с лектором попробуют раскрыть вопрос о правдивости и правдоподобности, выраженной в формуле «сделать все неочевидное очевидным».

На дискуссию 4 апреля «В фокусе: человек трудящийся» (16+) организаторы приглашают всех фотографов Владивостока.

Человек на рабочем месте, занятый в производстве объектов или зрелищ, интересовал художников и исследователей с момента рождения фотографического медиума. На вступительной лекции к дискуссии гости рассмотрят понятие «человек производящий» с антропологической и культурологической точек зрения, изучат работы классиков фотографии и обсудят важность работы с этим феноменом.

25 апреля пройдет встреча на тему «(Не) в фокусе: архитектура Владивостока» (16+). Гости поговорят о знаковых авторах в советской и российской архитектурной фотографии вместе с фотографами Еленой Мельниковой и Сергеем Кирьяновым – участниками выставки, обращающимися к съемке архитектуры.

Майские встречи в рамках программы будут посвящены двум темам. Первая – «В фокусе. Перемены. Китай» (16+) состоится 9 мая, речь на ней пойдет о наиболее значимых эпизодах в истории фотографирования Китая, об авторах и их снимках, и сегодня влияющих на то, как мы видим китайское государство и нацию.

16 мая проект завершится большой дискуссией – круглым столом на тему «В фокусе. Идентичность места» (16+). Возможен ли диалог с местом без участия человека в кадре? Владивостокские фотографы по-разному решают этот вопрос.

Вход на все встречи свободный.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»