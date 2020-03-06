Бима вернули хозяйке спустя 5 лет В Приморье возбуждено уголовное дело о краже домашнего питомца в отношении 65-летнего жителя Артема.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, полицейские получили информацию от представителя зоозащитной организации, что на территории частного домовладения, расположенного на улице Солнечной, находится собака, которую предположительно похитили несколько лет назад.

К зоозащитникам с просьбой вернуть животное обратилась 68-летняя жительница Артема. Женщина рассказала, что, увидев в социальных сетях видеосюжет, опознала свою собаку, которую у нее украли еще в 2015 году.

На место происшествия прибыли оперативники.

Информация подтвердилась. Пес на глазах сотрудников полиции, представителей зоозащитной организации и журналистов признал хозяйку. Бим радостно вилял хвостом и кружил около пенсионерки.

Хозяин частного домовладения признался в совершении кражи. В марте 2015 года фигурант похитил собаку породы русский спаниель около продуктового магазина, расположенного на улице Кирова. Собаку, со слов мужчины, он подарил дочери. Расследование уголовного дела продолжается. А Бим вернулся к хозяйке.

Фото УМВД РФ по ПК

Автор: Отдел новостей «В»