Больше всего фальшивок среди пятитысячных купюр В 2019 году в банках Приморья было обнаружено 285 поддельных денежных знаков. Количество выявленных фальшивок сократилось на 3 % по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

«Зачастую из-за невнимательности и незнания признаков подлинности банкнот подделки выявляются только когда уже попадают в банки. При этом большинство фальшивых купюр граждане могут распознать самостоятельно и без специального оборудования», – отметил начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

В банковской системе за прошлый год выявлено 236 подделок отечественных дензнаков. Из них 156 пятитысячных банкнот и 69 тысячерублевых купюр. Значительно реже подделывали денежные знаки небольшого номинала. За год выявлены четыре пятисотрублевки, две сторублевки, одна пятидесятирублевая банкнота.

Среди обнаруженных подделок оказалось четыре банкноты номиналом 2000 рублей. Таким образом, доля новых банкнот в общем количестве поддельных российских денежных знаков, выявленных банками в Приморье, составила менее 2 %.

Количество фальшивых банкнот иностранных государств, выявленных банками края в 2019 году, составило 49 штук против 42 штук годом ранее. Из них 43 поддельные банкноты имели номинал 100 долларов США, одна банкнота – 50 долларов США, еще пять – 100 китайских юаней.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел экономики «В»